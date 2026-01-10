ব্যাটিংয়ে নামার আগে সাইফকে জেরা, মেন্টাল ট্রমায় ফেলার অভিযোগ মিঠুনের

ব্যাটিংয়ে নামার আগে সাইফকে জেরা, মেন্টাল ট্রমায় ফেলার অভিযোগ মিঠুনের
বিসিবি অ্যান্টি করাপশন ইউনিট আকুর বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই ঢাকা ক্যাপিটালসের। তাদের বিদেশি ক্রিকেটার রহমানউল্লাহ গুরবাজের রুমে হঠাৎ ঢুকে জেরা, প্রধান নির্বাহীর মোবাইল পাঁচদিন ধরে আটকে রাখা। এবার দলটির অধিনায়ক জানালেন ম্যাচের মাঝখানে জেরা করা হয়েছে ব্যাটার সাইফ হাসানকেও। এতে সাইফকে মেন্টাল ট্রমার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তার।
গতকাল শুক্রবার টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে ঢাকা। দলটির প্রধান নির্বাহী আতিক সাদেক ও অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুন আসেন সেখানে। সেখানে এক পর্যায়ে সাইফকে জেরা করা ও এর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মিঠুন।
তিনি বলেন, ‘(রংপুরের বিপক্ষে ম্যাচের) আগের দিন সাইফের সাইফকে জেরা করেছে ইন্টিগ্রিটি ইউনিট আকু। এরপর ম্যাচের মধ্যে যেটা করেছে... হ্যাঁ ম্যাচের আগের দিন কথা বলেছে ঠিক আছে। কিন্তু ম্যাচের মধ্যে যখন একটা ছেলে প্যাড পরা আছে তখন এসে তাকে জেরা করে কীভাবে। এটা আমি একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার পনেরো ষোলো বছর সতেরো বছর যাই বলেন ক্যারিয়ারে আমি এইরকম কোনো ঘটনা কখনো শুনি নাই যে পৃথিবীর কোথাও এরকম ঘটনা ঘটেছে।’
এই ঘটনার পর বিপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠুকে জানিয়েছেন মিঠুন। তিনি বলেন, ‘এটা হওয়ার পরে আমি মিঠু ভাইকে ফোন করেছিলাম। তাকে বলেছি যে আমার আসলে জানা নাই এরকম কোনো নিয়ম আছে কিনা যদি থেকে থাকে তাহলে আমাকে একটু জানান। আমি উনাকে বলেছি আপনিও তো একসময় ক্রিকেট খেলেছেন। এখন না হয় বোর্ড পরিচালক কিন্তু আপনি খেলোয়াড়ের জায়গা থেকে চিন্তা করে দেখেন যে একটা ছেলে ব্যাটিংয়ে যাবে প্যাড পরে বসে আছে তখন তাকে এসে আকু থেকে কীভাবে জেরা করে। এটা কোনোভাবেই কোনো খেলোয়াড় ডিজার্ভ করে কিনা।’
মিঠুন আরও বলেছেন, ‘তখন উনি বলেছে আমাকে অফিশিয়ালভাবে মেইল দিতে। ঢাকা ক্যাপিটালসের পক্ষ থেকে তাকে অফিশিয়াল মেইল পাঠিয়েছি খুব সম্ভবত সভাপতিকে পাঠিয়েছি উনাকে সিসিতে রেখে। তারপরেও কোনো ধরনের দৃশ্যমান কিছু আমি দেখিনি তাদের পক্ষ থেকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না সাইফ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে। এর আগে একটা ছেলেকে আপনারা মানসিকভাবে বিরক্ত করতে থাকেন বা একটা ট্রমার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়... এটা কিন্তু দুইদিন পর আমার দেশের ওপর প্রভাব পরবে। আমরা কোনোভাবেই মানে আমরা বাংলাদেশের ক্ষতি হবে এই ধরনের কোন কিছু করতে পারি না।
