বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, এরপরও প্লে-অফে রিশাদের হোবার্ট
বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে সিডনি সিক্সার্স ও হোবার্ট হারিকেন্সের ম্যাচ। ৫ ওভারের বেশি খেলা না হওয়ায় বোলিং করা হয়নি রিশাদ হোসেনের। খেলা না হলেও আসরের প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফে নাম লিখিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হোবার্ট।
রোববার (১১ জানুয়ারি) সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টস জিতে সিডনি সিক্সার্সকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় হোবার্ট। ৫ ওভারে ৩২ রান তোলার পর নামে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি আর না থামায় খেলা হয়ে যায় পতিত্যক্ত।
অ্যাশেজের সিডনির হয়ে পর বিগ ব্যাশে ফিরলেন স্টিভেন স্মিথ। কিন্তু ওপেনিংয়ে নেমে ১৬ বলে ১৯ রান করার পর বৃষ্টির বাধায় ব্যাটিং করা হলো না। একটি করে চার ও ছক্কা মেরেছেন তিনি। ওপেনিংয়ে তার সঙ্গী বাবর আজম করেন ১৪ বলে ৯। দুজনই ছিলেন অপরাজিত।
পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে বোলিং মার্কে যান রিশাদ হোসেন। বাবর ও স্মিথের বিরুদ্ধে কেমন করেন তিনি, সেটি দেখার জন্য মুখিয়ে ছিলে ভক্ত ও সমর্থকরাও। কিন্তু বৃষ্টি নেমে আসায় আর বোলিং করা হয়নি। তবে প্রথমবার বিগ ব্যাশে খেলতে এসে এখন পর্যন্ত ১১ উইকেট শিকার করেছেন ৯ ম্যাচে।
সবশেষ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ৩৭ রানে জয়ের ম্যাচে ২৬ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনার।
৯ ম্যাচে ৬ জয় ও ২ হারে হোবার্টের পয়েন্ট ১৩। গ্রুপ পর্বে এখনও একটি ম্যাচ বাকি আছে হোবার্টের। অন্যদিকে সিডনি সিক্সার্স ৮ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে অবস্থান করছে।
আইএন