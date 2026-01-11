৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস হৃদয়ের, রংপুরের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি

৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস হৃদয়ের, রংপুরের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি
রাজশাহীর ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে দারুণ ব্যাটিং করেছেন রংপুর রাইডার্সের তাওহিদ হৃদয়। তবে সম্ভাবনা জাগিয়েও দেখা পাননি সেঞ্চুরির। ইনিংসের শেষ বলে তার সেঞ্চুরির জন্য দরকার ছিল ৩ রান। জিমি নিশামের ইয়র্কার বল হৃদয় ব্যাটে লাগালেও হয় ডট। হৃদয় অপরাজিত ছিলেন ৯৭ রানে। তার ইনিংসে ভর করে রংপুর দাঁড় করিয়েছে ১৭৮ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিং করতে নামে রংপুর। রিপন মণ্ডলের শিকার হন কাইল মায়ার্স (৬ বলে ৮)। সুবিধা করতে পারেননি অধিনায়ক লিটন দাস আর ইফতিখার আহমেদও। লিটন ১৪ বলে ১১ আর ইফতিখার ফেরেন ১৫ বলে ৮ রান করে।
৭২ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর চতুর্থ উইকেটে বিশাল জুটি গড়ে তোলেন হৃদয় আর খুশদিল শাহ। ৫১ বলে তারা যোগ করেন ১০৫ রান।
খুশদিল ২৯ বলে ৪৪ করে আউট হন। কিন্তু হৃদয় এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিপিএলে তার দ্বিতীয় সেঞ্চুরির দিকে। হলো না।
৫৬ বলে ৯৭ রানের হার না মানা ইনিংসে ৮টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৬টি ছক্কা হাঁকান হৃদয়।
এমএমআর