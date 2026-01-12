১২ ওভারের শেষ ম্যাচে রান উৎসব, সমতায় শ্রীলঙ্কা

১২ ওভারের শেষ ম্যাচে রান উৎসব, সমতায় শ্রীলঙ্কা
সিরিজের প্রথম ম্যাচ হেসেখেলে জিতেছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় ম্যাচ পণ্ড হয় বৃষ্টিতে। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিও বৃষ্টির কারণে মাঠে গড়ানো নিয়ে তৈরি হয় শঙ্কা। শেষ পর্যন্ত খেলা মাঠে গড়ালেও ১২ ওভারের ম্যাচে ১৪ রানে জিতে সিরিজ ড্র করেছে শ্রীলঙ্কা।
গতকাল রোববার ডাম্বুলায় ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬০ রান সংগ্রহ করে শ্রীলঙ্কা। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান পর্যন্ত করতে সমর্থ হয় পাকিস্তান।
টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় সিরিজে এগিয়ে থাকা পকিস্তান। ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসায় ৪ ওভারের পাওয়ার প্লেতে ২ উইকেটে ৪৭ রানে আদায় করে স্বাগতিকরা। ৫৪ রানে পতন হয় ৩ উইকেট। বাকি ৩ উইকেট ১০৬ রান যোগ হয় লঙ্কানদের বোর্ডে।
অধিনায়ক দাসুন শানাকা ৯ বলে ৩৪ রান করেন শেষদিকে। এটাই ছিল তার দলের কোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ রান। ৩০ রান করেন কুশল মেন্ডিস। ২২ ও ২১ রান করেন ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ও চারিথ আসালাঙ্কা।
পাকিস্তানের হয়ে ৩ উইকেট পান মোহাম্মদ ওয়াসিম। একটি করে নাসিম, নওয়াজ ও ফাহিম।
লক্ষ্য তাড়ায় নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৬ রান পর্যন্ত করতে পারে পাকিস্তান। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর কারণে ১৪ রানে হারতে হয়েছে সফরকারীদের। তিন ব্যাটার ছাড়া কারো রানই যায়নি দুই অঙ্কের ঘরে।
ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা চেপে ধরেন পাকিস্তানের ব্যাটারদের। ৩ ওভারে ৩৫ রান খরচায় নেন ৪ উইকেট। এই পারফরম্যান্সে হয়েছেন ম্যাচসেরাও।
পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আলী আগা সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন। মাত্র ১২ বলে খেলেন ইনিংসটি। ২৮ ও ২৬ রান করেন নওয়াজ ও খাজা নাফে।
