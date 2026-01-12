  2. খেলাধুলা

কোহলির ব্যাটে সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় ভারতের

প্রকাশিত: ০৯:৩৫ এএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে সেঞ্চুরির পথেই ছিলেন বিরাট কোহলি। কিন্তু পুড়েছেন ৯ রানের আক্ষেপে। ৯৩ রান করে আউট হলেও সহজ করে দিয়ে যান ম্যাচ। ৪ উইকেটে জয়ে সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে গেল ভারত।

গতকাল রোববার ভাদোদারায় আগে ব্যাট করতে নেমে পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করে ৮ উইকেটে ৩০০ রান করে নিউজিল্যান্ড। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৬ বল ও ৪ উইকেট হাতে রেখে জয় পায় ভারত।

লক্ষ্য তাড়াই উদ্বোধনী জুটিতে ৩৯ রান যোগ করে ভারত। ২৬ রান করে আউট হন রোহিত। তিনে নামা বিরাট কোহলির সঙ্গে ১১৮ রানের জুটি গড়েন অধিনায়ক শুভমান গিল। সেই জুটিতেই অনেকখানি এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। অর্ধশতক আদায় করে ৫৬ রানে থামেন গিল।

ততক্ষণে উইকেটে পুরোপুরি থিতু হয়ে যান কোহলি। নতুন ব্যাটার শ্রেয়াস আইয়ারকে সঙ্গে নিয়ে গড়েন ৭৭ রানের জুটি। এই জুটি ম্যাচে ভারতের নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়িয়ে তোলে। সেঞ্চুরিত পথে থাকা কোহলি ৯৩ রানে থামেন। ৪৯ রানে আউট হন আইয়ার। ৪ রান করে আউট হন রবীন্দ্র জাদেজা। ৩ উইকেটে ২৩৪ থেকে ২৪২ রানে ৫ উইকেট হারায় স্বাগতিকরা।

কিছুটা চাপ তৈরি করে নিউজিল্যান্ডের বোলাররা। তবে বাকি কাজটুকু ঠিকই সেরে নেন লোকেশ রাহুল। ২৯ রান করে অপরাজিত থাকেন রাহুল। ২৯ রান আসে হর্ষিত রানাও।

নিউজিল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ চারটি উইকেট নেন কাইল জেমিসন। একটি করে উইকেট নেন অশোক ও ক্লার্ক।

এর আগে, টস হেরে ভারতের আমন্ত্রনে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড দাঁড় করায় ৩০০ রানের দলীয় সংগ্রহ। ব্যাটিংয়ে দুর্দান্ত সূচনা এনে দেন দুই কিউই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও হেনরি নিকোলস। ১১৭ রানের উদ্বোধনী জুটিতে আভাস দিচ্ছিল বড় সংগ্রহের।

দুই ব্যাটারই অর্ধশতকের দেখা পান। নিকোলস করেন ৬২ আর ৫৬ রান আসে কনওয়ের ব্যাট থেকে।

তবে ভালো করতে পারেননি উইল ইয়াং ও গ্লেন ফিলিপস। সমান ১২ রান করে আসে দুজনের ব্যাট থেকে। ১৮ রান করেন মিচেল হে ও ১৬ রান করেন ব্রেসওয়েল।

৮৪ রানের ইনিংস খেলে দুই ওপেনারের পর কিউইদের দায়িত্ব একাই নেন ড্যারিল মিচেল। ৭১ বলে ইনিংসটি সাজান ৫টি চার ও ৩ ছক্কায়।

স্বাগতিক ভারতের হয়ে সমান ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা ও প্রসিধ কৃষ্ণা। একটি উইকেট পেয়েছেন কুলদিপ যাদব।

