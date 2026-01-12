এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চোখ বাবা-ছেলের
বিপিএলে রোববার ইতিহাস গড়েছেন মোহাম্মব নবি ও তার ছেলে হাসান ইশাখিল। প্রথমবার একসঙ্গে একদলে খেলেছেন তারা। তবে এখানেই থামতে চান না বাবা-ছেলে। দুজনেরই এখন অপেক্ষা আফগানিস্তান জাতীয় দলের হয়ে একসঙ্গে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার।
গতকাল রোববার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে মাঠে নামেন নবি ও হাসান। ব্যাট হাতে ৯২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হন হাসান।
এর আগে বাবা নবির সঙ্গে উইকেটে মাত্র ৩০ বলে ৫৩ রানের জুটি গড়েন তিনি। ম্যাচ শেষে ছেলের সঙ্গে খেলার অনুভূতি নিয়ে নবী বললেন, ‘খুবই গর্বের ব্যাপার। এটার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম। যেভাবে সে খেলেছে খুবই খুশি।’
ছেলের প্রস্তুতি নিয়ে নবি বলেন, ‘গত ২ বছর অনেক পরিশ্রম করেছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে সব ফরম্যাটে খেলেছে। সেখানেও পারফর্ম করেছে। গতবার নেপাল প্রিমিয়ার লিগ খেলেছে, এ বছর বিপিএল। আশা করি দ্রুত তাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখবো।’
হাসানও জানালেন, বাবার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে তিনিও মুখিয়ে আছেন। হাসান বলেন, ‘হ্যাঁ এটা আমার স্বপ্ন, বাবার সাথে জাতীয় দলে খেলব। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করছি, ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করার চেষ্টা করছি।’
এসকেডি/আইএন