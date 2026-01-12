শান্ত-ওয়াসিম পাচ্ছেন অর্ধলক্ষ, বাকিদের কত বোনাস দিচ্ছে রাজশাহী?

শান্ত-ওয়াসিম পাচ্ছেন অর্ধলক্ষ, বাকিদের কত বোনাস দিচ্ছে রাজশাহী?
চলতি বিপিএলে দুবারের দেখায় দুইবারই রংপুর রাইডার্সকে হারিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। গতকাল রোববার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দেখায় ৭ উইকেটে জিতেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। দারুণ এই পারফর্ম্যান্সে পুরো দলকে বোনাস দিয়েছে রাজশাহীর মালিকপক্ষ।
সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স দলের প্রতিটি সদস্যের জন্য ২০ হাজার টাকা বোনাস ঘোষণা করা হয়েছে। এই বোনাস পাবেন খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফসহ দলের সঙ্গে যুক্ত সবাই।
এছাড়া ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মোহাম্মদ ওয়াসিমকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দুজনকেই আলাদাভাবে ৫০ হাজার টাকা করে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
দলের এমন পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, এই জয় দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে এবং সামনে আরও ভালো খেলতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।
৭ ম্যাচে ৫ জয়ে টেবিলের ২ নম্বরে আছে রাজশাহী। সমান পয়েন্ট নিয়েও নেট রান রেটে এগিয়ে থেকে শীর্ষে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
এসকেডি/আইএন