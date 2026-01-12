মোস্তাফিজকে বাদ দিয়ে ভারতে খেলতে যাওয়ার সুপারিশ আইসিসির

মোস্তাফিজকে বাদ দিয়ে ভারতে খেলতে যাওয়ার সুপারিশ আইসিসির
নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে রাজি নয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রস্তাব শ্রীলঙ্কায় খেলা আয়োজন করার। কিন্তু আইসিসি এখনও তাতে সাড়া দেয়নি।
তবে, ভারতের মাটিতে গিয়ে নিরাপদে খেলার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে তিনটি সুপারিশ করেছে আইসিসির সিকিউরিটি টিম। আজ বাফুফে ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, আইসিসি সিকিউরিটি টিমের পক্ষ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে তিনটি কারণে বাংলাদেশের নিরাপত্তা শঙ্কা বাড়তে পারে বলে উল্লেখ করেছে। এই তিনটি বিষয়কে এড়িয়ে খেলতে যাওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। তবে, ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন, এসব মেনে ভারতের মাটিতে খেলতে যাবে না বাংলাদেশ।
তিনটি সুপারিশের মধ্যে বড় একটি কারণ, বাঁ-হাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে বিশ্বকাপ দলে অন্তর্ভুক্ত করা। ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন, মোস্তাফিজ দলে থাকলে তা দলের নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে বলে জানানো হয়েছে চিঠিতে। অর্থাৎ মোস্তাফিজকে বাদ দিতে হবে অনেকটা এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছে আইসিসি।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘ক্রিকেটের বিষয়ে (ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়া নিয়ে) আমরা আইসিসিকে দুটি চিঠি দিয়েছি এবং তাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি। এরই মধ্যে আইসিসির সিকিউরিটি টিম একটি চিঠি দিয়েছে। যেখানে তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশ দলের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ১. দলে মোস্তাফিজের অন্তর্ভুক্তি; ২. সমর্থকদের জাতীয় জার্সি পরে ঘোরাফেরা করা; ৩. নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, নিরাপত্তা ঝুঁকি তত বৃদ্ধি পাবে।’
অর্থাৎ ক্রীড়া উপদেষ্টার দেওয়া তথ্যমতে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের নিরাপত্তার বিষয়ে যে শঙ্কার কথা বিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসিকে জানানো হয়েছে, সেটাকেই আক্ষরিক অর্থে স্বীকার করে নিয়েছে আইসিসি। বাংলাদেশ দলের মূল স্ট্রাইক বোলার মোস্তাফিজকে নিয়ে খেলতে গেলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।
আবার বাংলাদেশের সমর্থকরা নিজ দেশের জার্সি পরে যদি ঘোরাফেরা করে, গ্যালারিতে যায়, তাহলে তারা আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হবে। তার ওপর বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনও ভারতের মাটিতে বাংলাদেশিদের জন্য নিরাপত্তার জন্য বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেন, ‘আইসিসি সিকিউরিটি টিমের এই বক্তব্যই প্রমাণ করে যে বর্তমানে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। আমাদের সেরা বোলারকে বাদ দিয়ে দল তৈরি করা বা সমর্থকদের জার্সি পরতে বাধা দেওয়া— এমন উদ্ভট ও অবাস্তব প্রত্যাশা হতে পারে না।’
বাংলাদেশকে ভারতের বাইরে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান কিংবা আরব আমিরাত- যেখানেই হোক, খেলার সুযোগ তেরি করে দিতে আইসিসির প্রতি আহ্বান জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘গত ১৬ মাস ধরে ভারতে যে বাংলাদেশবিদ্বেষী এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতে সেখানে খেলা অসম্ভব। আমাদের স্পষ্ট কথা, ক্রিকেটে কারও মনোপলি থাকা উচিত নয়। আইসিসি যদি সত্যিই গ্লোবাল অর্গানাইজেশন হয়, তবে আমাদের খেলার সুযোগ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান অথবা সংযুক্ত আরব আমিরাতে দেওয়া উচিত।’
কথা উঠেছিল, ইংল্যান্ড তো শ্রীলঙ্কার মাটিতে গিয়ে গত বেশ কয়েক বছর ধরে খেলে না। তাদের সব ম্যাচের ভেন্যুই ভারতে। তো ইংল্যান্ডের ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করতে হলে তাদের অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অন্তত ভেন্যু পরিবর্তন করে একটি ম্যাচ হলেও ভারতের মাটিতে খেলতে হতে পারে।
এ নিয়েও কথা বলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। তিনি জানিয়ে দেন, ভেন্যু পরিবর্তন করা হলেও ভারত তো ভারতই। সে যে ভেন্যুতেই হোক। সব মিলিয়ে ভারতের কোনো ভেন্যুতেই খেলা নিরাপদ নয় বাংলাদেশের জন্য। ড. আসিফ নজরুল বলেন, ‘ভারত যদি ভেন্যু পরিবর্তন করে কেরালা বা অন্য কোথাও নেয়, তাতেও আমাদের আপত্তি আছে; কারণ ইন্ডিয়া মানে তো ইন্ডিয়াই। যেখানে আমাদের প্লেয়ারদের খেলার মতো নিরাপদ পরিবেশ নেই, সেখানে আমরা নতি স্বীকার করব না। আইসিসি সিকিউরিটি টিমের চিঠিই বড় প্রমাণ যে ভারতের কোনো জায়গায়ই খেলার উপযুক্ত পরিবেশ নেই।’
এমএমআর/আইএইচএস