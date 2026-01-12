ভারতীয় মিডিয়ার দাবি, ভারতে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা অস্বীকার আইসিসির

ভারতীয় মিডিয়ার দাবি, ভারতে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা অস্বীকার আইসিসির
ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ঘিরে বাংলাদেশের নিরাপত্তা শঙ্কাকে আইসিসি স্বীকৃতি দিয়েছে— এমন দাবি নাকচ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। আইসিসির একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে সোমবার (১২ জানুয়ারি) এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ভারতীয় মিডিয়া ইন্ডিয়া টুডে।
সূত্রের বরাত দিয়ে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো চিঠি দেয়নি আইসিসির সিকিউরিটি টিম। যেখানে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ দল ও সমর্থকদের নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে— এমন দাবি সঠিক নয়।’
এর আগে সোমবারই বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল দাবি করেন, আইসিসির নিরাপত্তা বিভাগ তাদের উদ্বেগকে ‘ভ্যালিডেট’ করেছে এবং ভারতে বাংলাদেশ দল ও সমর্থকরা নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে পারেন বলে উল্লেখ করেছে। তার বক্তব্যে তিনটি বিষয় তুলে ধরা হয়— দলে মোস্তাফিজুর রহমানের অন্তর্ভুক্তি, সমর্থকদের বাংলাদেশ জার্সি পরিধান এবং বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসা।
তবে আইসিসি সূত্রগুলো এসব দাবি সরাসরি অস্বীকার করেছে। তারা জানিয়েছে, আসিফ নজরুলের বক্তব্যের সঙ্গে আইসিসির অবস্থানের কোনো মিল নেই। বরং এ বিষয়ে শিগগিরই একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
আইসিসি সূত্রের বরাতে জানা গেছে, বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টার বক্তব্যকে ‘ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর’ হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং তা ভারতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।
এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যদি ভারতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে নিরাপত্তাজনিত কারণে সেখানে অংশগ্রহণ করা কঠিন হতে পারে। এ বিষয়ে বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে চিঠি দিয়ে তাদের অবস্থান জানায়।
৮ জানুয়ারি আইসিসির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বিসিবি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট উদ্বেগের কথা তুলে ধরে এবং বিশ্বকাপের ভেন্যু শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের অনুরোধ জানায়। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ৯ জানুয়ারি জানান, আইসিসির পক্ষ থেকে এখনো কোনো চূড়ান্ত বা আনুষ্ঠানিক জবাব তারা পাননি।
উল্লেখ্য, আইপিএল ২০২৬ মৌসুমের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেয়া নিয়ে সৃষ্ট সাম্প্রতিক উত্তেজনার পর থেকেই বিষয়টি আরও সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে।
