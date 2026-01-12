ঢাকাকে হারিয়ে প্লে-অফে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স

ঢাকাকে হারিয়ে প্লে-অফে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
ঢাকা ক্যাপিটালস যে রান করেছিল, সেটা দেখেই প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, আরও একটা পরাজয় লেখা হচ্ছে তাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হলো। রাজশাহীর কাছে তারা হারলো ৭ উইকেটের ব্যবধানে। ঢাকা ক্যাপিটালসকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেরলো রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
প্রথমে ব্যাট করে ঢাকা ক্যাপিটালস সংগ্রহ করেছিল ১৩১ রান। জবাব দিতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৬.১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় রাজশাহী। ৮ ম্যাচ শেষে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলো তারা। সে সঙ্গে নিশ্চিত করলো প্লে-অফ।
যদিও পয়েন্ট টেবিলের হিসেব অনুযায়ী এরই মধ্যে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং সিলেট টাইটান্সও। ৭ ম্যাচে চট্টগ্রামের পয়েন্ট ১০ এবং ৯ ম্যাচে সিলেটের পয়েন্ট ১০। ৫ নম্বর ও ৬ নম্বরে থাকা ঢাকা ক্যাপিটালস এবং নোয়াখালী এক্সপ্রেসের পয়েন্ট ৪ করে। তাদের বাকি ২টি করে ম্যাচ। এই দুটি ম্যাচ জিতলেও তারা রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেটকে পেছনে ফেলতে পারবে না।
এ ক্ষেত্রে বিপদে আছে রংপুর রাইডার্স। টানা তিন হারের পর ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৮। ঢাকা কিংবা নোয়াখালী কারো পয়েন্ট তাদের সমান হলে রান রেটের হিসেব আসবে। সে ক্ষেত্রে রংপুর যদি আর একটি ম্যাচও জয় পায়, তাহলে প্লে-অফ নিশ্চিত করবে তারাও।
সিলেট পর্বের শেষ ম্যাচ ছিল ঢাকা এবং রাজশাহীর মধ্যে। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে রিপন মন্ডলের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে ১৪১ রানে অলআউট হয় ঢাকা ক্যাপিটালস। সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন উসমান খান। ২৪ রান করেন নাসির হোসেন। ১৩ রান করেন মোহাম্মদ মিঠুন। রিপন মন্ডল নেন ৩ উইকেট। ৪ উইকেট নেন আবদুল গাফফার সাকলায়েন।
জবাব দিতে নেমে তানজিদ হাসান তামিম খেলেন ৭৬ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। ৪৩ বলে খেলা এই ইনিংসে ছিল ৭টি বাউন্ডারি ও ৫টি ছক্কার মার। ২২ রান করেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। ১৪ রান করেন জেমস নিশাম ও ১২ রানে অপরাজিত থাকেন মুশফিকুর রহিম।
