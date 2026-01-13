টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
পরিচিত মুখদের ফিরিয়ে অভিজ্ঞ স্কোয়াড ঘোষণা নেদারল্যান্ডসের
বেশ কয়েকটি পরিচিত মুখের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে নেদারল্যান্ডসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে। রোলফ ফন ডার মারউই, বাস ডি লিড, মাইজেল লেভিট এবং জ্যাক লায়নকে ফিরিয়ে অভিজ্ঞ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ডাচরা।
সবশেষ বাংলাদেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ছিলেন না এই চারজনের একজনও। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো বড় আসরকে সামনে রেখে তাদেরকে ফিরিয়েছে নেদারল্যান্ডস। যথারীতি নেতৃত্বে রয়েছে স্কট এডওয়ার্ডস।
অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার কলিন অ্যাকারম্যানকেও ডাকা হয়েছে দলে। সবশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন ডাচদের হয়ে। টিম ভ্যান ডার গুগটেনও ২০২৪ সালের পর প্রথমবার আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে ফিরছেন। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে ১০ ম্যাচে ৬টি উইকেট নিয়েছেন।
এছাড়া লোগান ফন বিকও দলে যুক্ত হচ্ছেন। নেদারল্যান্ডসের হয়ে শেষবার খেলেছিলেন ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। এরপর নিউজিল্যান্ডের সুপার স্ম্যাশে খেলেছেন, সেখানে ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ৫টি উইকেট।
বাংলাদেশ সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন তেজা নিদামানুরু, টিম প্রিঙ্গেল, বিক্রমজিত সিং, সেদ্রিক ডে ল্যাং, সিকান্দার জুলফিকার, সেবাসটিয়ান ব্রাট, ড্যানিয়েল ডোরাম, শারিজ আহমদ এবং রায়ান ক্লেইন।
বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস রয়েছ গ্রুপ ‘এ’-তে। যেখানে খেলবে পাকিস্তান, নামিবিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের বিপক্ষে। স্কট এডওয়ার্ডস দলকে নেতৃত্ব দেবেন।
বিশ্বকাপে তাদের অভিযান শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষে, কলম্বোতে।
নেদারল্যান্ডসের টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ স্কোয়াড:
স্কট এডওয়ার্ডস (ক্যাপ্টেন), কলিন অ্যাকারম্যান, নোয়াহ ক্রোস, বাস ডি লিড, আর্য্য দত্ত, ফ্রেড ক্লাসেন, কাইল ক্লেইন, মাইকেল লেভিট, জ্যাক লায়ন, ম্যাক্স ও’ডাউড, লোগান ফন বিক, টিম ফন ডার গুগটেন, রোলফ ফন ডার মারউই, পল ফন মিকেরেন, সাকিব জুলফিকার।
আইএন