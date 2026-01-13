  2. খেলাধুলা

বিগ ব্যাশ

দ্রুত রান তুলতে ব্যর্থ রিজওয়ানকে রিটায়ার্ড আউট করলো মেলবোর্ন

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
চলমান বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে খেলছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ রিজওয়ান। তবে ধীরগতির ব্যাটিং করে বিপদে ফেলছেন দলকে। বাধ্য হয়ে তাই তাকে রিটায়ার্ড আউট করেছেন রেনেগেডসের অধিনায়ক উইল সাদারল্যান্ড।

বিগ ব্যাশের চলমান আসরের ৩৩তম ম্যাচে গতকাল সোমবার মেলবোর্ন মুখোমুখি হয়েছিল সিডনি থান্ডারের। সিডনির শো গ্রাউন্ড স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচেই এই ঘটনা ঘটে।

১৮তম ওভারের শেষ বলে ১ রান নিয়ে প্রান্ত বদল করেন রিজওয়ান। দলের বোর্ডে ৪ উইকেটে ১৫৪ ও রিজওয়ানের ২৩ বলে ২৬। সেসময় শেষ দুই ওভারকে কাজে লাগতে ধীরগতিতে খেলতে থাকা পাকিস্তানের ব্যাটারকে তুলে নেয় রেনেগেডস।

রেনেগেডসের অধিনায়ক উইল সাদারল্যান্ড রিজওয়ানকে ব্যাটিং ক্রিজ থেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, যাতে নিজে তার স্থানে ব্যাট করতে পারেন। সেই ভিডিওটি দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

তবে সাদারল্যান্ড নিজেও কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। আউট হয়েছেন মাত্র ১ রান করে। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭০ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় মেলবোর্ন। ৩১ বলে সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন হাসান খান। ডিএল পদ্ধতিতে মেলবোর্ন ৪ উইকেটে হেরেছে সিডনি থান্ডারের কাছে।

রিজওয়ান এই আসরে ব্যাট হাতে সংগ্রাম করছেন। ৮ ম্যাচে ২০.৮৮ গড়ে করেছেন ১৬৭ রান। নেই কোনো অর্ধশতক।

