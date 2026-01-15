আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
টাইব্রেকারে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে মরক্কো
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের সেমিফাইনালে স্নায়ুযুদ্ধের ম্যাচে স্বাগতিক মরক্কো ট্রাইব্রেকারে ৪-২ গোলে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল উঠেছে।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে স্পেনের বিপক্ষে টাইব্রেকারে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বুনো। এবার আফকনের সেমিফাইনালে দুটি শট ঠেকিয়ে দলকে ফাইনালে তুললেন তিনি।
রাবাতের প্রিন্স মোলাই আবদেল্লাহ স্টেডিয়ামের ৬৫ হাজারের বেশি দর্শকের সামনে পুরো ম্যাচই দাপটের সঙ্গে খেলে মরক্কো। গোলের দেখা না পাওয়াটা ছিল খুবই হতাশাজনক তাদের জন্য।
১৬টি শট নেয় মরক্কো নাইজেরিয়ার বক্সে। যেখানে লক্ষ্যে রাখে ৫টি। অন্যদিকে মাত্র দুটি শট নিয়ে একটি রাখে লক্ষ্যে। নাইজেরিয়ার একমাত্র অন-টার্গেট শটটি নেন আদেমোলা লুকম্যান। ৫১ শতাংশ বল দখলে রেখে নাইজেরিয়া এগিয়ে ছিল। মরক্কো দখলে রাখে ৪৯ শতাংশ।
৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়েও খেলার ফলাফল নির্ধারিত না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে নাইজেরিয়ার গোলকিপার স্ট্যানলি নওয়াবালি একটি শট ঠেকান। কিন্তু বুনোর বীরত্বে তা পুরোপুরি স্মান করে যায়। মরক্কোর হয়ে জয়সূচক গোলটি করেছেন ইউসুফ এন-নেসিরি।
পেনাল্টি শ্যুটআউটে ইয়াসিন বুনো নাইজেরিয়ার সামুয়েল চুকউয়েজ এবং ব্রুনো ওনিয়েমায়েচির শট থামিয়ে দেন। এরপর ইউসুফ এন-নেসিরি বিজয়ী পেনাল্টি জালে পাঠিয়ে ২০২২ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালিস্ট মরক্কোকে ফাইনালে পৌঁছে দেন।
আইএন