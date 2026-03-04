  2. খেলাধুলা

প্রথম সেমিফাইনাল

টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
দেখতে দেখতে প্রায় শেষের পথে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬। ইডেন গার্ডেনসে টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা আর নিউজিল্যান্ড।

ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে নিউজিল্যান্ড। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা আগে ব্যাট করবে।

নিউজিল্যান্ড একাদশ
টিম শেইফার্ট, ফিন অ্যালেন, রাচিন রাবিন্দ্র, গ্লেন ফিলিপস, ড্যারিল মিচেল, মার্ক চ্যাপম্যান, মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), জেমস নিশাম, কোলে ম্যাককনচি, ম্যাট হেনরি, লুকি ফার্গুসন।

দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, রায়ান রিকেলটন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ত্রিস্তান স্টাবস, মার্কো জানসেন, করবিন বসচ, কাগিসো রাবাদা, কেশভ মহারাজ, লুঙ্গি এনগিদি।

