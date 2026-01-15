  2. খেলাধুলা

নাজমুলকে অব্যাহতি দিচ্ছে বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
এম নাজমুল ইসলামকে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বোর্ডের একটি সূত্র বিসিবিকে জাগো নিউজকে এটি নিশ্চিত করেছে। বৃহস্পতিবার জরুরি অনলাইন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে বোর্ড পরিচালক হিসেবে থাকছেন তিনি।

গতকাল বুধবার সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন নাজমুল ইসলাম। তিনি দাবি করেন, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেললে বিসিবির কোনো ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে ক্রিকেটারদের। কারণ তারা ম্যাচ ফি পাবে না।

এতে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্নে রীতিমতো তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন তিনি। নাজমুল বলেন, ‘কেন? ওরা গিয়ে যদি কিছুই না করতে পারে, খারাপ খেলে, তাহলে ওদের পেছনে যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাচ্ছি নাকি? এ প্রশ্নের উত্তর দেন আমাকে!’

এর কয়েকদিন আগে বিশ্বকাপ ইস্যুতেই সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালকে ভারতের দালাল বলে আখ্যা দেন নাজমুল। তখন তাকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছিল ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। কিন্তু সেটা না করে বরং আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠেন নাজমুল।

এরপর গতকাল ক্রিকেটারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের পর কোয়াব তার পদত্যাগের দাবিতে সব ধরনের ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণা দেয়। নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করলে বিপিএলসহ কোনো ক্রিকেটেই খেলবে না বলে জানায় তারা। এরপর বিসিবি নানাভাবে কোয়াবের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। বিপিএলে আজ দিনের প্রথম খেলা মাঠে গড়ানি। চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ক্রিকেটাররা মাঠেই আসেনি।

এরপর দুপুর আড়াইটায় সংবাদ সম্মেলন করে কোয়াব আবার জানায় তারা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মাঠে নামবেন না। এরপর সাড়ে তিনটা নাগাদ বিসিবির এক শীর্ষ কর্মকর্তা জাগো নিউজকে জানায়, নাজমুলকে পরিচালক রেখেই অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান থেকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বোর্ড।

যদিও কোয়াবের দাবি ছিল নাজমুলকে পরিচালক পদ থেকে বরখাস্ত করার। এখন বিসিবি নাজমুলকে পরিচালক হিসেবে রেখেই অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। যদিও কোনো পরিচালককে সরাসরি বরখাস্ত করার এখতিয়ার বিসিবির নেই। যদি তিনি নিজের পদত্যাগ না করেন। আর কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হলে বা মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী হলে বা দুটো পরিচয় থাকলে বিসিবি তাকে বরখাস্ত করতে পারবে।

