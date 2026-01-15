  2. খেলাধুলা

বিপিএল না হওয়ায় মাঠের বাইরে ভাঙচুর

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএল না হওয়ায় মাঠের বাইরে ভাঙচুর

নির্ধারিত সময় দুপুর ১২টাতেই দর্শক প্রবেশের গেট খোলা হয়! তবে ১টা বাজার পরপরই সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ততক্ষণে সংবাদ প্রচার হয়ে গেছে যে, বিপিএলের বৃহস্পতিবারে দিনের প্রথম খেলা হচ্ছে না। এরপর দর্শকরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তারা গেট খোলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তবে গেট না খোলায় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

দুপুর ৩টা নাগাদ মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের সামনে জড়ো হন দর্শকরা। এক পর্যায়ে গেটের সামনে ভিতর থেকে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনাবাহীনির সদস্যরা। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় পরে বাইরে থাকা সেনাবাহীনির সদস্যরা ক্ষুব্ধ দর্শকদের ধাওয়া দেন। এতে করে দর্শকরা এদিক-ওদিক দৌড়াতে থাকেন। কয়েকজনকে লাঠিচার্জ করেন আইন শৃঙ্খলা বাহীনির সদস্যরা।

এরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কয়েকজন দর্শক শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের সামনে বিপিএলের জন্য বানানো বিভিন্ন কাটআউট ভাঙচুর করেন। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত স্টেডিয়ামের সামনের রাস্তা ফাঁকা করে ফেলেন। একই অবস্থা ছিল ৪ ও ৫ নম্বর গেটের সামনেও। গেট ভেঙে স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টাও করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢুকতে পারেনি। পরে ক্ষুব্ধ হয়ে মাঠের বাইরে ভাঙচুর করেন তারা।

সূচী অনুযায়ী আজ বিপিএলে ঢাকা পর্ব শুরু হওয়ার কথা। দিনের প্রথম খেলা ১টায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের। তবে গতকাল বুধবার বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম ক্রিকেটারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করায় রাতেই বিপিএলসহ সব ধরণের ক্রিকেট বয়কট করার ঘোষণা দেয় ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)।

এরপর বিসিবি নানাভাবে সমঝোতা করার চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। বরং দুপুর আড়াইটায় আরেক দফা সংবাদ সম্মেলন করে কোয়াব জানিয়ে দেয়, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাঠে নামবেন না ক্রিকেটাররা। এর কিছুক্ষণ পরই জাগো নিউজ বিসিবির সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে, নাজমুলকে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। ঘণ্টা খানেক পর দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি সেটাই জানিয়ে দেয়। যদিও কোয়াবের দাবি ছিল নাজমুল বোর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া।

এসকেডি/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।