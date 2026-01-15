ক্রিকেটারদের আরেক আলটিমেটাম
বিপিএল বন্ধ হলে সব ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বিসিবিকেই
মনে হচ্ছিল বরফ গলবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (কোয়াব) দাবির মুখে হয়তো পদত্যাগ করবেন বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। কিন্তু তিনি তা করেননি। এদিকে যার বিপক্ষে ক্রিকেটাররা সোচ্চার, তাকে বোর্ড পরিচালক পদ থেকে অব্যাহতি না দিলেও তার বিপক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে বিসিবি।
প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শোকজ করা হয়েছে নাজমুল ইসলামকে। পাশাপাশি তাকে বিসিবির অর্থ কমিটি থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু জানা গেছে এতেও সন্তুষ্ট নয় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। তাদের একটাই দাবি, নাজমুল ইসলামকে পদত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাকে পদচ্যুত করতে হবে।
কিন্তু বিসিবির গঠনতন্ত্রেই কিছু বিশেষ কারণ ছাড়া কোনো পরিচালককে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নিয়ম নেই। তাই বিসিবি আসলে শোকজ এবং অর্থ কমিটির প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নাজমুলের সব কর্মকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে।
কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির ইতিবাচক সমাধানের কোনোই লক্ষণ নেই। ক্রিকেটারদের আন্দোলন-দাবির মুখে সবকিছু চরম অনিশ্চয়তায়। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে বিসিবিই বাধ্য হয়ে বিপিএল বন্ধ করে দিতে পারে। এমন খবর শেরে বাংলায় চাউর।
এর মধ্যে শোনা গেছে আরেক নতুন খবর। বিসিবি ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দায়িত্বশীল এক কর্তা জাগো নিউজকে বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা আরও একটি আলটিমেটাম দিয়েছেন। যদি নাজমুল ইস্যুতে বিপিএল সত্যিই বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্টিং স্টাফসহ সংশ্লিষ্ট সবার পেমেন্ট বিসিবিকে দিতে হবে। যার পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি টাকা।
বিসিবির এক শীর্ষ কর্তা জাগো নিউজকে এমনও জানিয়েছেন যে, কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন তাকে বলেছেন, ‘আমরা হয়তো মাঠে ফিরে আসতাম। ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করতাম। কিন্তু সে অবস্থা তৈরি হয়নি। এখন যে ‘হ-য-ব-র-ল’ অবস্থার উদ্রেক ঘটেছে, তাতে বিপিএল এই জায়গায় এসে বন্ধ হলে সে দায় বিসিবি ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলকে বহন করতে হবে। সব পেমেন্ট বিসিবিকেই পরিশোধ করতে হবে।’
