আমাদের সরকার টাকা দেয় না, সরকারকে আমরা ট্যাক্স দিই: মিরাজ

প্রকাশিত: ০৭:২৭ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
‘ওদের পেছনে আমরা যে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি ওদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরত চাচ্ছি নাকি?’ ক্রিকেটারদের নিয়ে এমন অবমাননাকর মন্তব্য করে বিসিবির অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ হারিয়েছেন এম নাজমুল ইসলাম।

তবে তাতেও মাঠে ফেরেননি ক্রিকেটাররা, তাদের দাবি বোর্ড থেকেই সরাতে হবে নাজমুলকে। ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের মতে, অভিভাবকসুলভ জায়গা থেকে একজন বোর্ড পরিচালকের মুখে এমন কথা মোটেও প্রত্যাশিত নয়। একই সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, খেলা হচ্ছে বলেই বিসিবি আজকের জায়গায় পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার কোয়াবের এক সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘আমরা সবসময় বলি, বোর্ড আমাদের অভিভাবক। তারা এমন মন্তব্য করলে আমাদের জন্য দুঃখজনক।’

ক্রিকেটারদের বেতন ও বিসিবির আয় নিয়ে মিরাজ বলেন, ‘অনেক সময় আমরা খারাপ খেললে বলা হয়, আমাদের টাকায়ই তো আপনারা চলেন। আমরা টাকা দিই বলেই তো মাঠে খেলছেন। জিনিসটা এ রকম না। আমরা যে টাকাটা আয় করি, এর বেশিরভাগ আইসিসি ও স্পন্সর থেকে আসে। আজকে ক্রিকেট বোর্ডের যে টাকা আছে, সেখানে জাতীয় দলকে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত যারা প্রতিনিধিত্ব করেছে, তাদের সবার একটা অংশ আছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মনে হয় সবচেয়ে বেশি কর দিই। ২৫-৩০ শতাংশ কর দিই। এর অর্থ আমরা সরকারকে দিই। অনেকের ধারণা আছে সরকার থেকে মনে হয় টাকা দেয়, আসলে ব্যাপারটা এমন নয়। এই জিনিসটা হয়তো পরিষ্কার করা হয় না, ভুল বোঝানো হয়।’

বোর্ডের এই অর্থ প্রতিটি ক্রিকেটারের কষ্টের ফসল দাবি মিরাজের, ‘আমরা যে টাকা আয় করি, সেটা বেশিরভাগ আইসিসি ও স্পন্সর থেকেই আসে। আজ বিসিবির যে টাকা আছে, বাংলাদেশের জার্সি পরে একটা ম্যাচও যে খেলেছে, তারও এখানে অংশ আছে। প্রতিটি মানুষের কষ্টের বিনিময়ে আজকের বোর্ডের টাকা। এতে প্রত্যেক মানুষের হক আছে। খেলা হচ্ছে বলেই বোর্ড ভালো জায়গায় আছে। খেলাই যদি না হয়, স্পন্সরও আসবে না, আইসিসি থেকে লভ্যাংশও আসবে না।’

ক্রিকেটকে অপমান করলে মেনে নেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে মিরাজ বলেন, ‘আজকে আমি মেহেদী হাসান মিরাজ হয়েছি ক্রিকেটের জন্য। আমার কিছুই ছিল না। আমি ক্রিকেট দিয়ে সব পেয়েছি। ক্রিকেটকে যখন কেউ অসম্মান করবে, তখন তো অবশ্যই আমরা সবাই স্ট্যান্ড নেব।’

