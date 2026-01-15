ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে শুক্রবার থেকেই খেলায় ফিরতে চান ক্রিকেটাররা

ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে শুক্রবার থেকেই খেলায় ফিরতে চান ক্রিকেটাররা
ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনায় নিজেদের কঠোর অবস্থান থেকে সরে এসেছেন ক্রিকেটাররা। বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে ও তাকে অপসারনের প্রক্রিয়া চালু রাখলে আগামীকাল শুক্রবার থেকেই বিপিএলে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত ক্রিকেটাররা। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটি জানিয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)।
এক বিজ্ঞপ্তিতে কোয়াব জানায়, ‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের চলমান জটিলতা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলমান রয়েছে। আমরা ক্রিকেটাররা আলোচনা করে উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমাদের নারী জাতীয় দল এখন এখন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলছে নেপালে, ছেলেদের জাতীয় দলের সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ দল দল এখন বিশ্বকাপে আছে। সব ধরনের খেলা বন্ধ করার প্রভাব এই দলগুলোর ওপর পড়তে পারে। বিপিএলকেও আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা তাই আমাদের আগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছি।’
নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কোয়াব জানায়, ‘বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। যেহেতু তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিচালক পদ নিয়ে প্রক্রিয়াগত কারণে যেহেতু বিসিবি সময় চেয়েছে, সেই সময়টুকু আমরা দিতে চাই। তবে আশা করব, সেই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।’
এর সঙ্গে কোয়াব আশা করে নাজমুল প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন, ‘পাশাপাশি, পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম যেহেতু প্রকাশ্যে ক্রিকেটারদের নিয়ে অপমানজনক কথা বলেছেন, তিনি প্রকাশ্যেই ক্ষমা চাইবেন বলে আমরা আশা করি। বিসিবিকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি, তিনি প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে ও তার পরিচালক পদ নিয়ে প্রক্রিয়া চলমান থাকলে আমরা শুক্রবার থেকেই খেলায় ফিরতে প্রস্তুত।’
এর আগে জাগো নিউজের প্রতিবেদনেও লেখা হয়েছে নাজমুল ক্ষমা চাইলে নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করবে কোয়াব। তাদের বিজ্ঞপ্তিতেও সেটাই জানা গেলো।
