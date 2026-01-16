  2. খেলাধুলা

রাজশাহীকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো সিলেট

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৪৯ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা পর্বের প্রথম দিনের দ্বিতীয় খেলায় মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সিলেট টাইটান্স ও রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সেই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সিলেটের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ।

শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়।

বিপিএলের দ্বাদশ আসরের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল সিলেট ও রাজশাহী। সে ম্যাচে রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরিতে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছিল ওয়ারিয়র্স।

পয়েন্ট টেবিলে রাজশাহী দুইয়ে ও সিলেট তিনে। দুই দলই তাদের সবশেষ দুই ম্যাচে পেয়েছে জয়ের দেখা। ৮ ম্যাচে ৬ জয় নিয়ে রাজশাহীর পয়েন্ট ১২ আর ৯ ম্যাচে ৫ জয়ে ১০ পয়েন্ট সিলেটের।

আইএন

