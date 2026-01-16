আইসিসির প্রতিনিধি আসছে আগামীকাল, ভালো সংকেত বলছেন মিঠু
নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতের মাটিতে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চায় না বাংলাদেশ। আইসিসিকে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়ে সেট জানিয়েছে বিসিবি। এর মধ্যে জুম কলে আইসিসি অনুরোধ করলেও বিসিবি তাদের অবস্থানেই অনড়। এবার বিসিবির সঙ্গে আলোচনা করতে আইসিসির প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে আসছেন আগামীকাল (শনিবার)। শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কাল মিটিং করে রোববার বাংলাদেশ ছাড়বেন তারা।
আইসিসিরি প্রতিনিধি আসা নিয়ে আজ (শুক্রবার) নিশ্চিত করেন বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান মিঠু। তিনি বলেন, ‘আগামীকাল আসছে তারা। পুরো মিটিংটা নিয়ে সভাপতি ভালো বলতে পারবে। সভাপতি, সহ-সভাপতি উনারা বসবে আইসিসির সঙ্গে। আমরা আশা করছি ভালো একটা ফল আসবে।’
আইসিসির সঙ্গে আলোচনার ধরন কি হবে প্রশ্নে মিঠু বলেন, ‘আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। বিসিবি বলেন আর সরকার বলেন আমরা সবাই একমত ওখানে (ভারত) আমাদের খেলোয়াড়, সমর্থক বা সাংবাদিকরা কেউই নিরাপদ নয়। এটা নিয়েই আলোচনা হবে। আসলে এই মিটিংটা সভাপতি একাই সামলাচ্ছেন। দেখা যাক কি হয়। আমাকে থাকতে বললে থাকবো। তবে এটা খুবই ভালো সংকেত অন্তত আইসিসি বাংলাদেশে আসছে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে।’
আইসিসি প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আসাকে কেনো ভালো সংকেত বলছেন তার ব্যাখাও দিয়েছেন মিঠু। তিনি বলেন, ‘এটা কিন্তু একটা প্রসেসে গেছে। প্রথমে আমরা একটা মেইল দিয়েছি, উনারা উত্তর দিয়েছে, আমরা আবার মেইল দিয়েছি। তারপরে একটা জুম মিটিং হইছে। জুম মিটিংয়ের পরে এখন উনারা বলছে যে সামনাসামনি বসে আলাপ করতে চায়। কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থান একটাই। সেখান থেকে আমরা নড়বো না। দেখা যাক কি হয়, আশা করি ভালো কিছুই হবে।’
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী ভারতে পর্দা উঠবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের। আগামী ২৫ জানুয়ারী বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশের দেশ ছাড়ার কথা। তবে এখনও বিশ্বকাপ কোথায় খেলবে টাইগাররা, আদৌ খেলবে কিনা কিছুই নিশ্চিত হয়নি। তবে আগামীকাল আইসিসি-বিসিবির আলোচনার পর কোনো একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
এসকেডি/আইএন