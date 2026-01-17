জিম্বাবুয়ের বোলিং পরামর্শক হলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ

জিম্বাবুয়ের বোলিং পরামর্শক হলেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে জিম্বাবুয়ের বোলিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কোর্টনি ওয়ালশ।
এক বিবৃতিতে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ইতোমধ্যেই কাজ করা শুরু করে দিয়েছেন তিনি দলের সঙ্গে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই কিংবদন্তী প্রথম পেস বোলার হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেট শিকারের কীর্তি গড়েছিলেন। বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে ছিলেন উইন্ডিজ নারী দলের টেকনিক্যাল পরামর্শকও।
জিম্বাবুয়ের সম্ভাবনাময়ী বোলিং আক্রমণ দেখে বিশ্বকাপে ভালো করার আশা দেখছেন ওয়ালশ। নিয়োগের পর তিনি বলেন, ‘আমরা যদি সঠিকভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি, দল হিসেবে একসঙ্গে কাজ করি এবং কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারি, তাহলে আমাদের ভালো করার দারুণ সুযোগ রয়েছে। দলটির বোলিং আক্রমণ দেখেই আমি মুগ্ধ হয়েছি, এখানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।’
সিকান্দার রাজার নেতৃত্বে ঘোষিত জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে পেস আক্রমণে রয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানি, রিচার্ড এনগারাভা ও টিনোটেন্ডা মাপোসা। অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন ব্র্যাড ইভান্স ও টাশিঙ্গা মুসেকিওয়া। স্পিন বিভাগে আছেন অভিজ্ঞ ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, গ্রায়েম ক্রেমার ও সিকান্দার রাজা।
বোলারদের ‘মেন্টর করার ক্ষমতা’ বিবেচনায় নিয়েই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওয়ালশকে। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গিভমোরে মাকোনি বলেন, ‘আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে এমন একজনকে আনা জরুরি ছিল, যিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে সফল হওয়ার পথ জানেন। কোর্টনির জ্ঞান, পেশাদারিত্ব এবং খেলোয়াড়দের দিকনির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের বোলিং সম্পদকে আরও শানিত করবে।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ে রয়েছে গ্রুপ ‘বি’-তে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, ওমান এবং সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ পর্বে জিম্বাবুয়ের চারটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে শ্রীলঙ্কায়। কলম্বোর দুইটি ভেন্যু ও একটি ম্যাচ পাল্লেকেলেতে।
আইএন