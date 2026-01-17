  2. খেলাধুলা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

বাংলাদেশের যুবাদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু আজ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:১৭ এএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের যুবাদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু আজ

জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় গত ১৫ জানুয়ারি শুরু হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ। ২০২০ আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ মাঠে নামছে আজ, প্রতিপক্ষ সেই আসরেরই রানার্সআপ ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বুলাওয়েতে ম্যাচ শুরু হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। দুই দলেরই এটি প্রথম ম্যাচ বিশ্বকাপের।

ভালো ফর্মে থাকা ২০২০ আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ এবারের আসরের অন্যতম ফেবারিট। সবশেষ নিজেদের খেলা ২৮ যুব ওয়ানডে ম্যাচের ১৭টিতেই জয় পেয়েছে লাল-সবুজের যুবারা। বর্তমান চ্যাম্পিয়নরাও রয়েছে দারুণ ফর্মে ও অন্যতম ফেবারিট আসরের।

আইয়ুশ মাত্রের নেতৃত্বে মাঠে নামবে ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দল। যুব বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল তারা। দলে আছেন বয়সভিত্তিক পর্যায় থেকেই ক্রিকেটবিশ্বে তারকা বনে যাওয়া বৈভব সূর্যবংশি।

প্রতিপক্ষ শক্তিশালী হলেও নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে প্রস্তুত বাংলাদেশ। সাম্প্রতিক ফর্মকে কাজে লাগিয়ে বের করে আনতে চায় জয়।

একই ভেন্যুতে আগামী ২০ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ড এবং ২৩ জানুয়ারি হারারেতে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।