এখনো কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেননি নাজমুল
ক্রিকেটারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করায় পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময়ও বেধে দেওয়া হয়েছিল। তবে বিসিবির একটি সূত্র জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছে নাজমুল এখনো নোটিশের জবাব দেননি।
গত বুধবার বিশ্বকাপ ইস্যুতে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না- এমন প্রশ্নে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল। ওইদিন রাতেই তাদের পদত্যাগ দাবি করে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। তিনি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত সব ধরনের ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণাও দেয় তারা।
এ কারণে চলতি বিপিএলে ঢাকা পর্বের প্রথম কোনো ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি। ওইদিনই নাজমুলকে অর্থ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় বিসিবি। একই সঙ্গে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়।
গতকাল বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছিলেন, নাজমুলের নোটিশের জবাব দেওয়ার সময় শেষ হবে আজ বেলা ১১টায়। সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সেই সময় পার হয়ে গেছে।
তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এখনো নোটিশের জবাব দেননি নাজমুল। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারাও নিশ্চিত নন আদৌ নাজমুল নোটিশের জবাব নেবেন কি না। কারণ এ বিষয়ে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেননি নাজমুল।
এর আগে গতকাল মিঠু জানিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশের জবাব না দিলে নাজমুলের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে বিসিবির ডিসিপ্লিনারি বিভাগ।
