অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
বাংলাদেশকে ২৩৯ রানের লক্ষ্য দিল ভারতীয় যুবারা
বৃষ্টির কারণে ম্যাচ শুরু হতে বিলম্ব। যে কারণে একটি করে ওভার কমিয়ে দেয়া হয়েছিল। ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৪৯ ওভারের। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ দলের সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় ভারতকে।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে তারকা ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী এবং অভিজ্ঞান কুন্ডুর ব্যাটে ভর করে ২৩৮ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করিয়েছে ভারত। যদিও ইনিংসের ১২ বল বাকি থাকতে অলআউট হয়েছে ভারত।
মূলত বাংলাদেশের পেসার আল ফাহাদের বোলিং তোপের মুখে পড়ে অলআউট হতে হয় ভারতীয় যুবাদের। ৯.২ ওভার বল করে ৩৮ রান দিয়ে একাই ৫ উইকেট নেন তিনি।
ভারতীয় ১৫ বছর বয়সী ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশী ৬৭ বলে খেলেন ৭২ রানের ইনিংস। ৬টি বাউন্ডারি ও ৩টি ছক্কার মার মারেন। এছাড়া অভিজ্ঞান কুন্ডু ১১২ বলে খেলেন ৮০ রানের ইনিংস। ৪টি বাউন্ডারির সঙ্গে ৩টি ছক্কার মার মারেন তিনি। ২৬ বরে ২৮ রান করেন কানিশক চৌহান।
শেষ পর্যন্ত ২৩৮ রানে অলআউট হয় ভারত। আল ফাহাদ ছাড়াও ২টি করে উইকেট নেন ইকবাল হোসেন ইমন ও আজিজুল হাকিম। ১টি উইকেট নেন শেখ পারভেজ জীবন।
