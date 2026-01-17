সন্ধ্যায় শেষ হলো আইসিসি ও বিসিবির বৈঠক

সন্ধ্যায় শেষ হলো আইসিসি ও বিসিবির বৈঠক
শুরু থেকেই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দুটি দাবিই স্পষ্টভাবে উত্থাপন করা হয়েছে। এক— কোনোভাবেই বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে না। দুই— বাংলাদেশের ম্যাচগুলো বিকল্প ভেন্যু হিসেবে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তর করতে হবে। জানা গেছে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই দাবিতে অটল ছিল বাংলাদেশ।
সরকার ও বিসিবি— উভয় পক্ষ থেকেই বারবার একই অবস্থান জানানো হয়েছে। এমনটাই ধরে নেওয়া যায় যে, সেই সিদ্ধান্তে অনড় থেকেই বিসিবি কর্মকর্তারা আজ শনিবার আইসিসি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন।
এর আগেই জানা যায়, বিসিবির সঙ্গে আলোচনা করতে এবং আন্তরিক পরিবেশে কথা বলতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীতে পৌঁছান আইসিসির এক শীর্ষ কর্মকর্তা।
আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হয় আইসিসি ও বিসিবির সেই বহুল প্রতীক্ষিত সভা। সভাটির দিকেই তাকিয়ে ছিলেন দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দুপুরে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ক্যাপিটালসের ম্যাচ শুরুর প্রায় এক ঘণ্টা আগে থেকেই স্টেডিয়ামের আশপাশে একটাই গুঞ্জন— আইসিসি কর্মকর্তার সঙ্গে বিসিবির মিটিংটা কোথায়? কখন?
বিসিবির অন্যতম সহ-সভাপতি শাহাদত হোসেন দেশের অন্যতম পাঁচ তারকা হোটেল ‘ওয়েস্টিন’-এর সিইও হওয়ায় ধারণা করা হয়েছিল, গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকটি ওয়েস্টিন হোটেলেই অনুষ্ঠিত হবে।
এমন ধারণায় দুপুরের আগেই ওয়েস্টিন হোটেলের আশপাশে ভিড় করেন গণমাধ্যমকর্মীরা। তবে দুপুর থেকে বিকেল গড়ালেও কেউ নিশ্চিত হতে পারেননি— আইসিসি ও বিসিবির বৈঠকটি আদৌ ওয়েস্টিন হোটেলেই হচ্ছে কি না।
এদিকে বিসিবির পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। কোনো পরিচালকও এই বৈঠক নিয়ে প্রকাশ্যে একটি কথাও বলেননি। এমনকি সভা কোথায়, কখন শুরু হয়েছে— সে তথ্য জানাতেও পরিচালকদের মধ্যে দেখা গেছে চরম দ্বিধা। মোটকথা, পুরো বিষয়টি ঘিরে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে।
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্তত তিনজন পরিচালক জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘ভাই, আমরা কিছুই জানি না। এটা বোর্ড প্রেসিডেন্ট নিজেই ডিল করছেন।’
সন্ধ্যার পর ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন ফাহিম জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন, বিকেল সাড়ে পাঁচটার কিছু পর বৈঠক শেষ হয়েছে।
তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি বিসিবির এই পরিচালক। শুধু জানান, কিছুক্ষণ পর বোর্ড থেকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে বৈঠকের ফলাফল গণমাধ্যমকে জানানো হবে।
যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ কিছু না বললেও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিসিবির পক্ষে সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, দুই সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন এবং সিনিয়র পরিচালক নাজমুল আবেদিন ফাহিম আইসিসি কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন।
তারা ঠিক কী আলোচনা করলেন? শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা কতটা? এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে এখন বিসিবির আনুষ্ঠানিক প্রেস রিলিজের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।
