আইসিসির সঙ্গে বৈঠক: অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে দিল বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের নিরাপত্তাঝুঁকির কারণে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে যেতে রাজি নয় বাংলাদেশ। সরকার এবং বোর্ডের (বিসিবি) পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার এই অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে নিজেদের উদ্বেগ এবং সিদ্ধান্তের কথা দু’বার চিঠির মাধ্যমে আইসিসিকে জানিয়েছে বিসিবি। সে সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে আইসিসির পক্ষ থেকে সরাসরি আলোচনার জন্য একজন কর্মকর্তাকে পাঠানো হয় বাংলাদেশে। আরেকজন কর্মকর্তা অনলাইনে যুক্ত হন ভারত থেকে। আজ বিসিবির সঙ্গে আইসিসির সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো ঢাকায়। সেখানেও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে আইসিসিকে অনড় অবস্থনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার বিষয়েও পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়।

শুধু তাই নয়, আইসিসি কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশকে ভিন্ন গ্রুপে দিয়েও ম্যাচগুলো আয়োজনের বিষয়ে সম্ভাবনার কথা আলোচনা করা হয়েছে। বিসিবির পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় এ তথ্য।

বিসিবির পক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।’

‘বৈঠকে বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ও বিসিবির পক্ষ থেকে দলের খেলোয়াড়, বাংলাদেশের সমর্থক, গণমাধ্যমকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সব স্টেকহোল্ডারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।’

‘গঠনমূলক, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পেশাদার পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় উভয় পক্ষই খোলামেলা মতবিনিময় করে। আলোচনায় অন্য বিষয়ের পাশাপাশি ন্যূনতম লজিস্টিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিষয়টি সহজ করতে বাংলাদেশের দলকে অন্য একটি গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনাও বিবেচনায় আনা হয়।’

‘আইসিসির পক্ষে বৈঠকে অংশ নেন ইভেন্টস অ্যান্ড করপোরেট কমিউনিকেশন্স বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরভ সাক্সেনা এবং ইন্টিগ্রিটি ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ। ভিসা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে গৌরভ সাক্সেনা সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পারলেও ভার্চুয়ালি আলোচনায় যুক্ত হন। অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ সরাসরি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।’

‘বিসিবির পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড সভাপতি মো. আমিনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মো. শাখাওয়াত হোসেন ও ফারুক আহমেদ, ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান ও পরিচালক নাজমুল আবেদিন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজামউদ্দিন চৌধুরী।’

বিসিবি ও আইসিসি এ বিষয়ে ভবিষ্যতেও গঠনমূলক আলোচনায় যুক্ত থাকার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।

