ভারতে খেলতে অনিচ্ছুক আয়ারল্যান্ডও

ভারতে খেলতে অনিচ্ছুক আয়ারল্যান্ডও
বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যেতে রাজি নয় বাংলাদেশ দল। আইসিসিকে সেই কথা জানিয়েও দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট (বিসিবি) বোর্ড। এরপর আলোচনা ওঠে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রুপ পরিবর্তনের বিষয়টি।
কিন্তু আয়ারল্যান্ডকে আইসিসি নিশ্চিত করেছে যে গ্রুপ পর্বে তাদের সকল ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতেই হবে। এমন একটি সংবাদ বেরিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজে।
ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের এক কর্মকর্তা বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছি যে আমাদের মূল সূচি থেকে সরানো হবে না। আমরা গ্রুপ পর্ব শ্রীলঙ্কাতেই খেলছি।’
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহ-আয়োজক শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ‘সি’ গ্রুপে আয়ারল্যান্ড। সেখানে গ্রুপসঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে এবং ওমান।
অন্যদিকে, ভারত যাওয়া থেকে বিরত থাকা বাংলাদেশ গ্রুপ ‘বি’-তে রয়েছে। যেখানে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং ইতালি। ম্যাচগুলো হওয়ার কথা কোলকাতা ও মুম্বাইতে।
শনিবার ঢাকায় আইসিসি ও বিসিবির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গ্রুপ উত্থাপন করা হয় গ্রুপ পরিবর্তনের প্রস্তাব। বিসিবি জানিয়েছে, ‘অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কমপক্ষে লজিস্টিক্যাল পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশকে অন্য গ্রুপে স্থানান্তরের সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে।’
সেই বৈঠকে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হলেও সেটি গ্রহণ করা হয়নি আইসিসি ও আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট থেকে।
আইএন