পাকিস্তান প্রেসিডেন্টস ট্রফি
৪০ রান ডিফেন্ড করে ২৩২ বছরের রেকর্ড ভাঙলো পিটিভি
২৩২ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙেছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্স ট্রফিতে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সুই নর্দানের বিপক্ষে মাত্র ৪০ রানের লক্ষ্য ডিফেন্ড করে ম্যাচ জিতে নিয়েছে পাকিস্তান টিভি।
করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে মাত্র ৪০ রানের লক্ষ্য দিয়ে সুই নর্দানকে ৩৭ রানে অলআউট করে ৩ রানের জয় পেয়েছে পাকিস্তান টিভি।
এর আগে, সবচেয়ে কম রান রেকর্ডের কীর্তিটা ছিল হোল্ডফিল্ডের। মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবকে ১৭৯৪ সালে ৪১ রানের লক্ষ্য দিয়ে সেটি ডিফেন্ড করে জয় পায় ৬ রানের।
ম্যাচ জেতার পর খুব উচ্ছ্বসিত ছিলেন পিটিভির কোচ মোহাম্মদ ওয়াসিম। বার্তা সংস্থা এএফপিকে তিনি বলেন, ‘আমি আমার দলের বিশ্বরেকর্ড লেগুনির জন্য অত্যন্ত খুশি। আমাদের দলের মটো হলো কখনো হাল না ছাড়া, শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করা। আমরা আমাদের তিনটি ম্যাচই জিতেছি, পিছিয়ে থাকা অবস্থায়ও সব পরিস্থিতিতে ইতিবাচক থেকে।’
প্রথম ইনিংসে পাকিস্তান টিভি ১৬৬ রানে অলআউট হলে ৭২ রানের লিড নিয়ে ২৩৮ রান করে সুই নর্দান। দ্বিতীয় ইনিংসে ১১১ রানে অলআউট হয় পিটিভি। ফলে নর্দানের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪০ রান।
মামুলি লক্ষ্য কিন্তু খারাপ হওয়া পিচের কারণে পাঁচবারের প্রেসিডেন্টস ট্রফি চ্যাম্পিয়নরা অসুবিধায় পড়ে। আলি উসমান ৯ রানে ৬ উইকেট ও আমাদ বাট ২৮ রানে ৪ উইকেট শিকার করে দলকে এনে দেন বিশ্বরেকর্ড গড়া এক জয়।
এই জয়ের ফলে পাকিস্তান টিভি টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে, আর সুই নর্দার্ন চতুর্থ খেলার পর তৃতীয় স্থানে নেমে আসে।
প্রেসিডেন্টস ট্রফির ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৮-১২ ফেব্রুয়ারি, যেখানে সাতটি গ্রুপ ম্যাচের পর শীর্ষ দুই দল সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করবে।
আইএন