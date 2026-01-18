  2. খেলাধুলা

তাওহিদ হৃদয়ের সেঞ্চুরি: শেষ ম্যাচেও হারলো নোয়াখালী

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
আফগান ব্যাটার হাসান ইশাখিলের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ১৭৩ রানের দারুণ একটি ইনিংস গড়েছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। দলটির ভক্তরা ভেবেছিল, হয়তো এবার শেষ ম্যাচটাতে জয় নিয়েই তারা মাঠ ছাড়তে পারবে।

কিন্তু তা আর হলো না। তাওহিদ হৃদয়ের সেঞ্চুরির সামনে ম্লান হয়ে গেরো হাসান ইশাখিলের সেঞ্চুরিটি। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ব্যাটার তাওহিদ হৃদয় ৬৩ বলে খেললেন ১০৯ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস। তার এই ইনিংসের সামনেই বড় ইনিংস গড়েও ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারতে হলো নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে।

বিপিএলে প্রথমবার খেলতে এসে টানা ৬ ম্যাচ হারের পর দুটি ম্যাচ জিতেছিল নোয়াখালী। এরপর আবার শেষ দুটি ম্যাচ হারতে হলো তাদের।

