ভারত সিরিজ বাদ দিয়ে বিপিএল খেলবেন নিশাম

ভারত সিরিজ বাদ দিয়ে বিপিএল খেলবেন নিশাম
চলতি বিপিএলে লিগ পর্বের ম্যাচগুলোর জন্য জিমি নিশামের সঙ্গে চুক্তি করেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। এরপর জাতীয় দলের হয়ে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল এই কিউই অলরাউন্ডারের; কিন্তু রাজশাহীর হেড কোচ হান্নান সরকারের এক অনুরোধে ভারত সিরিজ বাদ দিয়ে বিপিএল খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিশাম।
ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ আগামী ২১ জানুয়ারি। আর বিপিএলের ফাইনাল হবে ২৩ জানুয়ারি। তাই বিপিএলের ফাইনালে রাজশাহী খেলতে পারলে ভারত সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচ মিস করবেন নিশাম। তিনি নিজে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) সঙ্গে কথা বলে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বোর্ডের অনাপত্তি পত্র (এনওসি) নিয়েছেন। এসবই নিশ্চিত করেছেন কোচ হান্নান সরকার।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাজশাহীর কোচ লেখেন, ‘শুরুতেই বলি, জাতীয় দলের খেলা থাকলেও নিশাম রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের সাথে থাকছে বিপিএলের শেষ পর্যন্ত। নিশামকে যখন রিকোয়েস্ট করলাম, কোনোভাবে থাকা যায় কি না। সে নিজেও আগ্রহ দেখিয়েছিলো। কিন্তু নিশাম আগ্রহ দেখালেই তো শুধু হবে না, দিনশেষে জাতীয় দলের খেলা, নিশামকে যেতেই হতো। আমাদের দলে নিশামের মতো একজনকে ওই পজিশনে খুব দরকার তা সবাই জানতাম। তাই যতটা চেষ্টা করার সুযোগ ছিল, আমরা করেছি।’
সব প্রসেসই নিশাম নিজে করেছেন, ‘বাকি যত প্রসেস সব নিশাম নিজে করেছে। নিজ দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সাথে যোগাযোগ, এনওসির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবই। রাজশাহী ফাইনালে গেলে সেই ম্যাচটা খেলেই ফিরবে সে, এই কথাটাই বলছিলো আমায় তখন।’
