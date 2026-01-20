নারী বিশ্বকাপ বাছাই
স্বর্ণার ঝড়ের পর বোলারদের নৈপুণ্যে বাংলাদেশের সহজ জয়
স্বর্ণার আক্তারের তাণ্ডব আর দিলারা-শারমিনদের ব্যাটে চড়ে বড় সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ নারী দল। পরে বোলারদের দলীয় পারফরম্যান্সে পাপুয়া নিউগিনিকে সহজেই হারিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচে জয় পেলো টাইগ্রেসরা।
নেপালের কীর্তিপুরে মঙ্গলবার নারী বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে পাপুয়া নিউ গিনিকে ৩০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ নারী দল। আগে ব্যাটিং করে ১৬৮ রান করে জ্যোতির দল। জবাবে ১৩৮ রানে শেষ হয় পাপুয়া নিউ গিনির ইনিংস। ব্যাটে ১৪ বলে ৩৭ রানের টর্নেডো ইনিংস খেলার পর ৬ রান খরচায় ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন বাংলাদেশের স্বর্ণা আক্তার।
এদিন লক্ষ্য তাড়ায় ৩২ রানে প্রথম উইকেট হারায় পাপুয়া নিউ গিনির মেয়েরা। ২ রানের ব্যবধানে দ্বিতীয় উইকেটও তুলে নেয় বাংলাদেশ। এরপর অধিনায়ক ব্রেন্ডা তাও ও সিবোনা জিমি মিলে গড়েন ৬৪ রানের জুটি। তবে তাদের রান তোলার গতি ছিল অনেক মন্থর। এতে করে রানের চাপে পড়ে দলটি। দলীয় ৯৮ রানে ৩৫ রান করা ব্রেন্ডা আউট হলে অনেকটাই ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে পাপুয়া। ৮ রানের ব্যবধানে ফিরে যান জিমিও। তার ব্যাট থেকে আসে ২৮ রান।
শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৩৮ রানে শেষ হয় পাপুয়া নিউ গিনির ইনিংস। বাংলাদেশের হয়ে সানজিদা আক্তার মেঘলা, রাবেয়া খাতুন, রিতু মনি, ফাহিমা খাতুন, সোবহানা মোস্তারি ও স্বর্ণা নেন ১টি করে উইকেট।
এর আগে, ব্যাটিংয়ে নেমে ভালো শুরু পায় বাংলাদেশ। দিলারা আক্তার ও জুয়াইরিয়া ফেরদৌস মিলে গড়েন ৪৯ রানের জুটি। ১১ বলে ১৭ রান করা জুয়াইরিয়া আউট হলে ভাঙে টাইগ্রেসদের উদ্বোধনী জুটি। দলীয় ৬৭ রানে ফেরেন রাবেয়া। তার ব্যাট থেকে আসে ২৯ বলে ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৩৫ রান।
অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি অবশ্য ৬ বলে ৬ রান করেই ড্রেসিংরুমের পথ ধরেন। এরপর উইকেটে এসে তাণ্ডব শুরু করেন স্বর্ণা। ১৬তম ওভারে উইকেটে আসা স্বর্ণার প্রথম ৪ বলে রান ছিল ৫। এরপর ১৭তম ওভারের শেষ বলে ছক্কা মেরে হাত খোলেন তিনি। পরের ৮ বলের মধ্যে আসে আরও ৩ ছক্কা। ২ বল বাকি থাকতে আউট হন স্বর্ণা। এর আগে ৪ ছক্কা ও ১ চারে ১৪ বলে ৩৭ রান আসে তার ব্যাট থেকে।
এসকেডি/আইএন