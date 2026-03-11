তিন পেসার নিয়েই বাংলাদেশের একাদশ, আছেন আফিফ

তিন পেসার নিয়েই বাংলাদেশের একাদশ, আছেন আফিফ
জাগো নিউজের পাঠকরা আগের দিনই জেনে গিয়েছিলেন, বাংলাদেশ একাদশে থাকতে পারেন তিন পেসার। আর ছয় নম্বর ব্যাটার হিসেবে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আফিফ হোসেন ধ্রুবর। সেটাই হলো।
মিরপুরের পিচ হলেও বাংলাদেশ একাদশে আজ খেলছেন তিন পেসার। বিশেষজ্ঞ স্পিনার দুইজন। আফিফ হোসেন, লিটন দাস ফিরেছেন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে।
বাংলাদেশ একাদশ
সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহিদ হৃদয়, নাজমুল হোসেন শান্ত, লিটন দাস, আফিফ হোসেন, মেহেদী হাসান মিরাজ, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, মোস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান একাদশ
সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, শামিল হোসেন, মোহাম্মদ রিজওয়ান, সালমান আগা, হুসাইন তালাত, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ ওয়াসিম, আবরার আহমেদ।
এমএমআর