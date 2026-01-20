স্বর্ণার তাণ্ডবে বাংলাদেশের ছক্কার রেকর্ড
ব্যাটিংয়ে নামার পর পঞ্চম বলে প্রথম ছক্কা হাঁকান স্বর্ণা আক্তার। পরের ৮ বলে তার ব্যাট থেকে এলো আরও ৩ ছক্কা। ছক্কার এমন তাণ্ডবে খেললেন ২৬৪.২৮ স্ট্রাইক রেটে ১৪ বলে ৩৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। আর তাতে নেপালে মঙ্গলবার নারী বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে পাপুয়া নিউ গিনির বিপক্ষে ৫ উইকেটে ১৬৮ রান করেছে বাংলাদেশ। এদিন শুধু স্বর্ণা নয়, দল হিসেবেও ছক্কার রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। জিতেছে ম্যাচটাও ৩০ রানে।
এদিন ইনিংসে ৮টি ছক্কা মেরেছে বাংলাদেশ। স্বর্ণার ৪টি ছক্কার পাশাপাশি সোবহানা মোস্তারি ২টি, দিলারা আক্তার ১টি ও জুয়াইরিয়া ফেরদৌস জয়িতা মারেন ১টি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোনো ম্যাচে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড এটি।
এর আগে ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ভিন্ন তিন ম্যাচে ৪টি করে ছক্কা মেরেছিল টাইগ্রেসরা।
স্বর্ণা এখন বাংলাদেশের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কা মারা ব্যাটার। এর আগে আয়েশা রহমান শুকতারা, সানজিদা ইসলাম ও নিগার সুলতানা জ্যোতির ছিল ইনিংসে ৩টি করে ছক্কার রেকর্ড।
এদিন স্ট্রাইক রেটের রেকর্ডও গড়েছেন স্বর্না। এদিন ২৬৪.২৮ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। বাংলাদেশের জার্সিতে অন্তত ২৫ রানের ইনিংসে এটি সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটের রেকর্ড। এর আগে ২০১৯ সালে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ২১৬.৬৬ স্ট্রাইক রেটে ১২ বলে ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন ফাহিমা খাতুন।
এসকেডি/আইএন