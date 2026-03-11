টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ

টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো বাংলাদেশ
প্রায় চার মাসেরও বেশি সময় পর ওয়ানডে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি টাইগাররা।
এই ম্যাচে টসভাগ্য মেহেদী হাসান মিরাজের পক্ষে। টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ শাহিন শাহ আফ্রিদির পাকিস্তানে আগে ব্যাটিং করবে।
পরিসংখ্যানে দুই দলের লড়াইয়ে পাকিস্তান যোজন যোজন এগিয়ে। ৩৯টি ওয়ানডের ৩৪টিতেই জিতেছে তারা, বাংলাদেশের জয় মাত্র ৫টিতে।
তবে আশার কথা হলো, টাইগারদের এই ৫ জয়ের ৪টিই এসেছে ঘরের মাঠে। ২০১৫ সালে সবশেষ ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার সুখস্মৃতিও আছে বাংলাদেশের।
এমএমআর