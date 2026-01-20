ফাইনালে ওঠার লড়াই
টস জিতে রাজশাহীকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ চট্টগ্রামের
দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এলো বিপিএল। আজ (মঙ্গলবার) দিনের প্রথম ম্যাচ এলিমিনেটরে রংপুর রাইডার্সকে হারিয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে নাম লিখিয়েছে সিলেট টাইটান্স।
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচ কোয়ালিফায়ার ওয়ানে মুখোমুখি গ্রুপপর্বে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দুই দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স আর চট্টগ্রাম রয়্যালস।
মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এই ম্যাচে টস জিতে নাজমুল হোসেন শান্তর রাজশাহীকে ব্যাটিং করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে শেখ মেহেদী হাসানের চট্টগ্রাম।
এমএমআর