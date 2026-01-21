দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড অস্ট্রেলিয়া ওপেনারের

দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড অস্ট্রেলিয়া ওপেনারের
আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য এক রেকর্ড গড়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উইল মালাইচুক। বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন ইতিহাস গড়ে জাপানের বিপক্ষে সহজ জয় নিশ্চিত করেছেন তিনি।
২০২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মালাইচুক খেলেন মাত্র ৫৫ বলে দুর্দান্ত ১০২ রানের ইনিংস। তার ঝড়ো ব্যাটিংয়ে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয় পায়। শিরোপা রক্ষার অভিযানে এটি তাদের টানা দ্বিতীয় জয়।
উইন্ডহোকে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় জাপান। দলের পক্ষে ওপেনার হুগো তানি-কেলি এক প্রান্ত আগলে রেখে ১৩৫ বলে অপরাজিত ৭৯ রান করেন। নীহার পারমারের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৫৮ রানের জুটি গড়েন তিনি। তবে অন্য প্রান্তে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় জাপান।
অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নাদেন কোরে দুর্দান্ত বোলিং করে ১০ ওভারে ৩১ রান দিয়ে নেন তিন উইকেট। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে জাপানের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২০১ রান।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন মালাইচুক। নীতিশ স্যামুয়েলের সঙ্গে প্রথম উইকেটে ১৩৫ রানের জুটি গড়েন তিনি। মাত্র ২৩ বলে হাফসেঞ্চুরি করে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড ভাঙেন মালাইচুক। এরপর মাত্র ৫১ বলে শতক পূর্ণ করে গড়েন নতুন ইতিহাস।
১২টি চার ও ৫টি ছক্কায় সাজানো তার ইনিংস শেষ হয় ১০২ রানে। এরপর স্যামুয়েল অপরাজিত ৬০ রান করে দলকে সহজ জয়ে পৌঁছে দেন। অস্ট্রেলিয়া জয় নিশ্চিত করে ফেলে আরও ২০.৫ ওভার হাতে রেখেই।
এমএমআর