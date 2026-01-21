লিটনের কাছ থেকে অনেক কিছু আমি শিখি: শেখ মেহেদী
ক্যারিয়ারে কোথাও অধিনায়কত্ব না করা শেখ মেহেদী এবারের বিপিএলে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে নেতৃত্ব দিয়ে চমকে দিয়েছেন। প্রতি ম্যাচেই তার অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশংসা হচ্ছে। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে মঙ্গলবার বিপিএলের ফাইনালে উঠেছে চট্টগ্রাম। ম্যাচ শেষে জানালেন, লিটন দাসের কাছ থেকেই অধিনায়কত্ব শিখেছেন।
গতকাল ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে মেহেদীর কাছে অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, ‘শেখার তো আসলে শেষ নাই। আমি হয়তোবা এর আগে অধিনায়কত্ব করিনি কিন্তু আমার একটা সুযোগ ছিল এবার। বিগত বছরগুলোতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এটা আমি চেষ্টা করছি কাজে লাগাতে। আমি জানিনা কতটুকু কী করতে পারছি।’
ক্যারিয়ার জুড়ে ভালো ভালো অধিনায়কের অধীনে খেলা নিজে অধিনায়কত্ব করার সময় কাজে লেগেছে মেহেদীর। তিনি বলেন, ‘আমি যখন ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট খেলা শুরু করি একটা ভালো ক্যাপ্টেনের আন্ডারে খেলছি। তখন তিনি ফার্স্ট ডিভিশনে যেই টিমেই থাকতো সেই টিমই চ্যাম্পিয়ন হতো। এরপর থেকে যখন আমি প্রিমিয়ার লিগ খেলা শুরু করি তখনও সালাউদ্দিন স্যার ছিল, ওখান থেকে অনেক শিখেছি। জাতীয় দলে আমাদের যে পঞ্চপান্ডব ছিল, সবার অধীনে আমি খেলছি। সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু নেয়ার চেষ্টা করছি। হয়তোবা তখন আমি অধিনায়কত্ব করি নাই, কিন্তু ওই কিছু জিনিস আমার ভিতরে আমি নেওয়ার চেষ্টা করছি।’
গত দেড় বছর লিটন টাইগারদের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। তার অধীনে খেলেও অনেক কিছু শিখেছেন মেহেদী। মেহেদীর কথা, ‘এখন লিটনের অধিনায়কত্ব অসাধারণ। লিটনের কাছ থেকে অনেক কিছু আমি শিখি। গেলো এক বছর ধরে আমি লিটনের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছি খেলোয়াড় হিসেবে। সবার কাছ থেকে যা শিখছি, এই টুর্নামেন্টে হয়তো সেগুলো কাজে লাগাতে পারছি।’
এসকেডি/এমএমআর