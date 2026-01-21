  2. খেলাধুলা

চট্টগ্রামের সাফল্যের কৃতিত্ব বাবুল-নাফিস-বাশারদের দিলেন অধিনায়ক

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) প্রথম কোয়ালিফায়ারে মঙ্গলবার রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। আসর শুরুর দুইদিন আগে মালিকপক্ষ সরে দাঁড়ানো এরপর বিসিবির দায়িত্ব নেওয়া, সবমিলিয়ে মাঠের বাইরে চট্টগ্রামের অবস্থা ছিল একদম এলেমেলো। সেখান থেকে এখন শিরোপা জয় থেকে স্রেফ এক ধাপ দূরে দলটি। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় দলটির কোচ মিজানুর রহমান বাবুল, ম্যানেজার নাফিস ইকবাল ও টিম ডিরেক্টর হাবিবুল বাশার সুমনে কৃতিত্ব দিলেন অধিনায়ক শেখ মেহেদী।

গত কয়েকদিন ধরেই চট্টগ্রামের খেলোয়াড়, কোচরা বলে আসছেন বিসিবি দায়িত্ব নেওয়ায় পারিশ্রমিক নিয়ে তাদের চিন্তাটা কমে গেছে। তারা পারিশ্রমিক পাবেন এই নিশ্চয়তা তাদের মাঠে মানসিকভাবে উৎফুল্ল থেকে খেলতে সাহায্য করেছে। তবে কি শুধুই পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তায় এই সাফল্য? চট্টগ্রাম অধিনায়ক শেখ মেহেদী বললেন, দলের কোচিং স্টাফদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে।

গতকাল (মঙ্গলবার) ফাইনালে ওঠার পর সংবাদ সম্মেলনে মেহেদী বলেন, ‘ব্যাকআপ মাইন্ডে অবশ্যই আর্থিক বিষয়টা থাকে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে সবাই একটা চাপ ছিল যে আসলে ফ্র্যাঞ্চাইজি কী হবে। তবে আমাদের সবার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের পরেই কোচিং স্টাফে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাবুল স্যার (মিজানুর রহমান বাবুল) গত তিনটা বিপিএলেই ফাইনাল খেলেছেন, এটা তার জন্য একটা বিশাল অর্জন। আমি বলব আমরা অনেক ভাগ্যবান যে তার মতো কোচকে পেয়েছি। তিনি আসার পর দলের পরিবেশটাই বদলে গেছে।’

পাশাপাশি দলের ম্যানেজার নাফিস ইকবালের অবদানের কথা উল্লেখ করে অধিনায়ক বলেন, ‘নাফিস ভাই ড্রেসিংরুম এবং মাঠের বাইরের প্রতিটি বিষয়ে অসাধারণ এফোর্ট দিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে ড্রেস পরিবর্তন করা, কিটস পরিবর্তন করা... বাশার (হাবিবুল বাশার সুমন) ভাইয়ের সিদ্ধান্তগুলোও অসাধারণ ছিল... মানসম্মত বিদেশি খেলোয়াড় সংগ্রহ করাটা অনেক কঠিন কাজ ছিল, যার কৃতিত্ব দিতেই হবে।’

