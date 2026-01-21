  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশ না খেললে স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত!

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশ না খেললে স্কটল্যান্ডকে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত!

নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে না বাংলাদেশ। পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজনের জন্য আইসিসির কাছে দুইবার চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু সেই চিঠির জবাব না দিয়ে আইসিসি আলোচনা চালিয়ে গেছে। মাঝে তারা একজন কর্মকর্তাকে ঢাকায় পাঠিয়েও মিটিং করেছে। এসবের মধ্যে বিসিবি তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার কথা আইসিসিকে জানিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার জন্য আজ আইসিসির একটি জরুরি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্রিকইনফোর খবরে বলা হচ্ছে, আইসিসি ভেন্যু পরিবর্তন করবে না। বরং, বাংলাদেশকে ভারতে গিয়েই খেলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে একদিনের আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে।

আইসিসির বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুসারেই বাংলাদেশকে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে ভারতে যেতে হবে। কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারতে গিয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত থেকে সরে না আসে, তাহলে কি আইসিসি একটি দল কম নিয়েই বিশ্বকাপ আয়োজন করবে?

আপাতত এ সম্ভাবনাও কম। কারণ, বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে, বাংলাদেশ যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ না’ই খেলে, তাহলে ভিন্ন একটি দেশকে সুযোগ দেওয়া হবে।

ক্রিকইনফোর খবরে বলা হয়েছে, বিসিবির পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া না মিললে গ্রুপ ‘সি’-তে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। উল্লেখ্য, স্কটল্যান্ড ইউরোপীয় বাছাইপর্বে নেদারল্যান্ডস, ইতালি ও জার্সির (ব্রিটেন রাজ পরিবার শাসিত একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল) পেছনে থেকে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।