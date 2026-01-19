বড় তারকাদের বাদ দিয়ে পাকিস্তান সফর করবে অস্ট্রেলিয়া

বড় তারকাদের বাদ দিয়ে পাকিস্তান সফর করবে অস্ট্রেলিয়া
অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা মাহলি বিয়ার্ডম্যান ও জ্যাক এডওয়ার্ডসকে অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তান সফরের স্কোয়াডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ১০ জনকে রাখা হয়েছে এই সফরের ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে
চোট থেকে ফেরা ও ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বাইরে থাকা নাথান এলিস, টিম ডেভিড, জশ হ্যাজেলউড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও প্যাট কামিন্সের এই সিরিজে খেলা হচ্ছে না। তবে তারা শ্রীলঙ্কায় যোগ দেবেন বিশ্বকাপ স্কোয়াডের অংশ হিসেবে।
বিগ ব্যাশে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে এডওয়ার্ডস শিকার করেছেন ১৫ উইকেট। মাত্র ২০ বছর বয়সী মাহলি বিয়ার্ডম্যান পার্থ স্কর্চার্সের হয়ে ৮ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছেন নির্বাচকদের।
এই সিরিজের দলে আরও যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারা হলেন — শন অ্যাবট, বেন ডোয়ারশুইস, মিচ ওউয়েন, জশ ফিলিপ ও ম্যাট রেনশো। আগের মতোই নেতৃত্বে আছেন মিচেল মার্শ।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আগামী ২৯-৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের ম্যাচ তিনটি। বিগ ব্যাশ লিগের ফাইনালে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়রা নিজেদের ঘরোয়া দায়িত্ব শেষ করে দলে যোগ দেবেন। আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি দল (পাকিস্তান সফর):
মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, মাহলি বিয়ার্ডম্যান, কুপার কনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, জ্যাক এডওয়ার্ডস, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথিউ কুনেম্যান, মিচ ওউয়েন, জশ ফিলিপ, ম্যাথিউ রেনশো, ম্যাথিউ শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা।
