‘যদি পারতাম এই উইকেট শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যেতাম’

‘যদি পারতাম এই উইকেট শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যেতাম’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ব্যাটাররা খুব বড় পুঁজি এনে দিতে পারেননি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। তবে সেই মাঝারি মানের পুঁজিকে সিলেট টাইটান্সের ব্যাটারদের জন্য পাহাড়সম বানিয়ে ফেলেন রাজশাহীর শ্রীলঙ্কান পেসার বিনুর ফার্নান্দো। শুরুতে ধাক্কা দেওয়ার পর শেষে আক্রমণে ফিরে সিলেটকে আটকে রেখেছেন। আর তাতে দুর্দান্ত এক জয়ে বিপিএলের ফাইনালে উঠেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আগে ব্যাটিং করে ১৬৫ রান করে রাজশাহী। জবাবে নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ১৫৩ রানে থামে সিলেটের ইনিংস। রান ডিফেন্ড করতে নেমে শুরুতেই সিলেটকে ধাক্কা দেন বিনুরা। ৭ রানের মধ্যে জাকির হাসান ও আরিফুল ইসলামকে তুলে নেন এই বাঁহাতি পেসার। প্রথম ২ ওভার শেষে তার ফিগার ছিল ২ ওভারে ৩ রান ২ উইকেট।
এরপর ১৮তম ওভারে আক্রমণে ফিরে ফার্নান্দো নেন আরও ২ উইকেট। এবার তার শিকার হয়ে ফেরেন মেহেদী হাসান মিরাজ ও খালেদ আহমেদ। শেষ ওভারে ২৪ রান ডিফেন্ড করতে এসে অবশ্য একটি করে চার ও ছক্কা হজম করেন তিনি। তবে সবমিলিয়ে ৪ ওভারে ১৯ রান খরচায় তার শিকার দাঁড়ায় ৪ উইকেট।
এমন পারফরম্যান্সে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও ওঠে তার হাতেই। সেখানে এই উইকেটের প্রতি নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করেন। মিরপুরের এই উইকেট তার এতটাই পছন্দ হয়েছে যে এটা পারলে নিজ দেশ শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যেতেন তিনি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্টানে বিনুরা বলেন, ‘আমার এই উইকেট অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আমি যদি পারতাম এই উইকেট প্যাক করে শ্রীলঙ্কায় নিয়ে যেতাম (হাসি)।’
