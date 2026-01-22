‘সরকার ও বিসিবি যেটা চায় সেটাই করা উচিত আমাদের’

‘সরকার ও বিসিবি যেটা চায় সেটাই করা উচিত আমাদের’
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ কি খেলবে বাংলাদেশ! ক্রিকেট বিশ্বে এই প্রশ্নটাই এখন বহুল উচ্চারিত হচ্ছে। আইসিসি ইতিমধ্যে বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছে বিশ্বকাপ খেলতে হলে ভারতেই খেলতে হবে। এমনকি আজকের মধ্যে আইসিসিকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে। দুপুর ৩টায় রাজসধানীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের নিয়ে জরুরি মিটিংয়ে বসেছেন অন্তবর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সেখানে যাওয়ার আগে দলে থাকা অফ স্পিনার শেখ মেহেদী জানিয়ে গেলেন সরকার ও বিসিবির সিদ্ধান্তই মেনে চলা উচিত ক্রিকেটারদের।
রাত পোহালেই মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গড়াবে এবারের বিপিএলের ফাইনাল। তবে ঠিক আগের দিন আজ বুধবার বিপিএলের কোনো আবহই নেই কোথাও। সবার চোখেমুখে বিশ্বকাপ খেলা না খেলা নিয়ে কৌতূহল, চিন্তার ছাপ। ফাইনালে মাঠে নামার আগে আজ সকালে শেরেবাংলার একাডেমি মাঠে শেষ অনুশীলন সেরেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস।
অনুশীলন শেষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন চট্টগ্রাম অধিনায়ক শেখ মেহেদী। সেখানে বিশ্বকাপ খেলা না খেলা প্রসঙ্গে মেহেদী বলেন, ‘ক্রিকেটার হিসেবে কে না চায় বিশ্বকাপ খেলতে? সবাই চায়। তবে এটি পুরোপুরি বোর্ড ও সরকারের সিদ্ধান্ত। তারা আমাদের অভিভাবক। তারা যা ভালো মনে করবেন, ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের সেটাই করা উচিত।’
ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মেহেদী বলেন, ‘বিশ্বকাপ দলে থাকা সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে মেসেজ দেওয়া হয়েছে বৈঠকের জন্য। তবে কী বিষয়ে কথা হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। ওখানে গেলেই আসলে রহস্যটা বোঝা যাবে।’
এসকেডি/আইএন