বিপিএল ফাইনাল

তামিমের ব্যাটে উড়ন্ত শুরু রাজশাহীর

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৩ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিপিএলের ফাইনালে মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়র্স আর চট্টগ্রাম রয়্যালস। মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে রাজশাহীকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে চট্টগ্রাম।

দেখেশুনে শুরু করেছে রাজশাহী। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে কোনো উইকেট হারায়নি তারা। তুলেছে বিনা উইকেটে ৪০ রান।

পাওয়ার প্লের পর হাত খোলেন তানজিদ হাসান তামিম। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৭ ওভারে রাজশাহীর সংগ্রহ বিনা উইকেটে ৫৩ রান। সাহিবজাদা ফারহান ২২ বলে ১৯ আর তানজিদ হাসান তামিম ১৯ বলে ৩৪ রানে অপরাজিত আছেন।

এমএমআর

