ইশান-সূর্য ঝড়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পাকিস্তানকে টপকালো ভারত

ইশান-সূর্য ঝড়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে পাকিস্তানকে টপকালো ভারত
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম দুইশোর বেশি রান তাড়া করে নতুন রেকর্ড গড়েছে ভাফ্রত। ২০৯ রানের লক্ষ্য মাত্র ১৫.২ ওভারে তাড়া করেছে সূর্যকুমার যাদবের দল।
শুক্রবার রায়পুরে ২০৯ রান তাড়া করে জিতে পাকিস্তানকে টপকে গেছে ভারত। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অকল্যান্ডে ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করেছিল পাকিস্তান ১৬ ওভারে।
ভারতের মাঠে রায়পুরে ৭ উইকেটের জয়ের মূল কারিগর ছিলেন ইশান কিশান ও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ৩২ বলে ৭৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস আসে ঈশান কিশানের ব্যাট থেকে। ইনিংসটি সাজান ১১ চার ও ৪ ছক্কায়।
অন্যদিকে সূর্যকুমার যাদব দুর্দান্ত ফর্মে ফিরে অপরাজিত ৩৭ বলে ৮২ রান করেন। তার ইনিংসে ছিল ৯টি চার ও ৪টি ছক্কা।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ষষ্ঠবারের মতো ভারত সফলভাবে দুইশোর বেশি রান তাড়া করে জিতলো। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা দুইশোর বেশি রান তাড়া করে জিতেছে সাতবার।
এর আগে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের দ্রুততম রান তাড়া ছিল ২০১৯ সালে হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। যেখানে ২০৮ রানের লক্ষ্য তারা ছুঁয়েছিল ১৮.৪ ওভারে।
আগামী মাসে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামবে ভারত। বর্তমানে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে তারা। বুধবার নাগপুরে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারত জয় পেয়েছিল ৪৮ রানে।
টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম ২০০ এর বেশি রান তাড়া
১. ভারত: ১৫.২ ওভারে ২০৯ রান বনাম নিউজিল্যান্ড, রায়পুর (২০২৬)
২. পাকিস্তান: ১৬ ওভারে ২০৫ রান বনাম নিউজিল্যান্ড, অকল্যান্ড (২০২৫)
৩. কাতার: ১৬ ওভারে ২০৪ রান বনাম কুয়েত, দোহা (২০১৯)
৪. অস্ট্রেলিয়া: ১৬.১ ওভারে ২১৫ রান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাসেটেরে (২০২৫)
৫. দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৭.৪ ওভারে ২০৬ রান বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জোহানেসবার্গ (২০০৭)
