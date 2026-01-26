  2. খেলাধুলা

অস্ট্রেলিয়া গেলেন বিসিবি সভাপতি বুলবুল!

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ এএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
অস্ট্রেলিয়া গেলেন বিসিবি সভাপতি বুলবুল!

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশ দলের। বিপিএল শেষে আপাতত বিশ্রামে ক্রিকেটাররা। গত তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আইসিসির কাছে চিঠি, বৈঠক ও সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলমান থাকলেও যাওয়া হচ্ছে না বিশ্বকাপে। শেষ হয়েছে বিপিএলের দ্বাদশ আসরও।

এসবের মধ্যেই গতকাল গভীর রাতে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন চলছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তার দেশ ছাড়ার খবরটি নিশ্চিত হওয়া গেলেও, তার সঙ্গে জাগোনিউজের পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না। এই সময়টায় বোর্ড সভাপতি বুলবুলের দেশ ছাড়ার খবরে জন্ম নিয়েছে অনেক জল্পনা। তবে আগে থেকেই বুলবুলের স্ত্রী-সন্তানরা অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করায় তাকে কয়েকমাস পরই সেখানে যেতে হয় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে।

উল্লেখ্য, বিপিএল শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট ব্যস্ত থাকার কথা ছিল বিশ্বকাপ নিয়ে। কিন্তু বিশ্বকাপে না যাওয়ায় আপাতত সিসিডিএমে চ্যালেঞ্জ কাপে মনযোগী হবেন ক্রিকেটাররা।

এআরবি/আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।