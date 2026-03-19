মতিঝিলে অজ্ঞাতপরিচয় ভবঘুরের মরদেহ উদ্ধার

মতিঝিলে অজ্ঞাতপরিচয় ভবঘুরের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর মতিঝিলের টয়েনবি সার্কুলার রোডের একটি বাসার নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ভবঘুরের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) মতিঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শাহারিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এদিন দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মতিঝিলে টয়েনবি সার্কুলার রোডের একটি বাসার নিচ থেকে এই মরদেহ উদ্ধার করে মতিঝিল থানা পুলিশ।
এসআই শাহারিয়ার বলেন, ওই ব্যক্তির বয়স প্রায় ৪০ বছর। তিনি ভবঘুরে প্রকৃতির লোক ছিলেন। সকালে ওই বাড়ির মালিক ফোন করে জানান তার বাসার নিচে একজন অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে পুলিশ গিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
তিনি বলেন, ধারণা করছি তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা গেছেন। বাকিটা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।
নিহত ব্যাক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাচাই করেও তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি বলেও জানান তিনি।
