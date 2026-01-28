সাকিব ফিরলে মাঠে বসে খেলা দেখবেন ইমরুল, মিরাজের কাছে বিরাট পাওয়া

সাকিব ফিরলে মাঠে বসে খেলা দেখবেন ইমরুল, মিরাজের কাছে বিরাট পাওয়া
২০২৪ সালে শেষবার জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা সাকিব আল হাসান হঠাৎ করে দলে ফেরার আলোচনায় এসেছেন। রাজনৈতিক কারণে গত দেড় বছর ধরেই দেশের বাইরে আছেন জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক।
তবে গত শনিবার বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন জানান, সাকিবকে ফেরানোর কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। এবার জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস ও বর্তমান ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ সাকিবের জাতীয় দলে ফেরা নিয়ে কথা বলেছেন।
রাজধানীর একটি রেস্টুরেন্টে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমকেএস এর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ইমরুল ও মিরাজ।
সেখানে ইমরুল কায়েস বলেন, ‘সাকিব যদি দেশে এসে খেলে, আমি যেখানেই থাকি না কেন চেষ্টা করব মাঠে এসে দেখতে। আমিও দেশে থাকি না। তবে এখানে একটা অনুভূতি কাজ করবে। সাকিবের অবসর মাঠে বসে দেখতে পারব। তার সাথে দীর্ঘদিন খেলেছি, খুব ভালো সম্পর্ক…, সব দিক থেকেই মনে করি, সাকিব দেশ থেকে অবসর নেওয়ার দাবি রাখে। আশা করি সে এটা করতে পারবে।’
মেহেদী হাসান মিরাজও চান, সাকিব যেন দেশে খেলে সুন্দরভাবে অবসর নিতে পারেন। তিনি বলেন, ‘খেলোয়াড় হিসেবে সবাই চায় সুন্দরভাবে অবসর নিতে। সাকিব ভাইয়ের কত অবদান, আমরা জানি। অবশ্যই, লিজেন্ড প্লেয়ার। বাংলাদেশের জন্য অনেক অর্জন। এমন একজন কিংবদন্তির অবসর যদি সুন্দরভাবে হয়, বাংলাদেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য বিরাট পাওয়া।’
