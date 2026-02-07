  2. খেলাধুলা

আজ শুরু হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১১ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আজ শুরু হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে যৌথভাবে হতে যাওয়া এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগেই জন্ম দিয়েছে বিতর্ক ও নাটকীয়তার। প্রথমবারের মতো খেলছে না বাংলাদেশ। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তোপের মুখে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পর নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। আইসিসিতে শ্রীলঙ্কায় খেলার দাবি জানালেও, সেটি মানেনি ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। অনড় অবস্থানে থাকা বাংলাদেশকে তাই বাদ দিয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে স্কটল্যান্ডকে।

বাদ দেওয়ার সমালোচনা করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ও ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেন। বাংলাদেশের প্রতি সংহতি জানিয়ে গ্রুপ পর্বে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানকে দিয়েই পর্দা উঠতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসরের। কলম্বোতে বাংলাদেশ সময় দুপুর দেড়টায় নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে সালমান আলী আগারা। বাংলাদেশকে 

দুই দল এখন পর্যন্ত দুইবার একে-অপরের মুখোমুখি হয়েছে। দুইবারই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দুই আসরে। প্রথমবার ২০০৯ আসরে, সেখানে ৮২ রানে জয় পায় ইউনিস খানের দল। ২০২২ সালে বাবর আজমের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান জিতেছিল ৬ উইকেটে।

দিনের প্রথম ম্যাচ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে স্পষ্টতই পাকিস্তানই ফেবারিট। সবশেষ ১০ দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিদেশীয় সিরিজে ৬টিতে জিতেছে পাকিস্তান। একটি ড্র হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। বিশ্বকাপের আসার আগে লাহোরে অস্ট্রেলিয়াকে ধবলধোলাই করেছেন সালমানরা। অন্যদিকে, কোয়ালিফাই করার পর নেদারল্যান্ডস গত বছর সবশেষ সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। সেখানে হেরেছে ২-০ ব্যবধানে।

আজ মোট ৩টি ম্যাচ। বেলা সাড়ে ১১টায় পাকিস্তান-নেদারল্যান্ড। বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে স্কটল্যান্ড মুখোমুখি হবে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ম্যাচটি হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। তৃতীয় ম্যাচটি সহ-আয়োজক ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। তিন ম্যাচে ফেবারিট ধরা হচ্ছে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ভারতকে।

২০ দলের আসরটিতে সবমিলিয়ে ম্যাচ হবে ৫৫টি। মোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলবে দলগুলো। প্রতিটি গ্রুপে আছে ৫টি করে দল। মোট ৮ ভেন্যুতে হবে এবারের বিশ্বকাপ। শ্রীলঙ্কার ৩টি ও ভারতের ৫টি মাঠে হবে খেলা। আহমেদাবাদ ফাইনালের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেমিফাইনালের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে কলকাতা ও মুম্বাইকে। তবে পাকিস্তান নকআউটে উঠলে বিকল্প ভেন্যু হিসেবে রাখা হয়েছে কলম্বোকে। ৮ই মার্চ ফাইনাল দিয়ে পর্দা নামবে আসরের।

প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলছে ইউরোপের দেশ ইতালি। যা কিনা নজর কেড়েছে সবার। বিশ্ব ফুটবলের চারবারের চ্যাম্পিয়ন দেশটির ক্রিকেটে এগিয়ে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই বিস্ময় সবার কাছে। দেশটির খেলা দেখতে তাই মুখিয়ে আছে ক্রিকেট অনুরাগীরা।

বিশ্বকাপ আজ থেকে শুরু হলেও সমাধান হয়নি ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ পর্বের ম্যাচ নিয়ে অনিশ্চয়তা। পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্তে পিসিবি ম্যাচ বয়কটের কথা জানিয়ে দিলেও তাদের রাজি করানোর দায়িত্ব পেয়েছেন আইসিসির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজাকে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলেও বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আইসিসি। তাই যেকোনোমূল্যে এই ম্যাচ আয়োজন করতে চাইবে তারা। এমনকি গুঞ্জন রয়েছে আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন এড়াতে ম্যাচ বয়কট করতে রাজি নয় পাকিস্তানও। ধারণা করা হচ্ছে, ভারতকে চাপে রাখতেই এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে। তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়, সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।