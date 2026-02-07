‘মনে হচ্ছিল আমারই সুযোগ নেওয়া উচিত’

‘মনে হচ্ছিল আমারই সুযোগ নেওয়া উচিত’
অদম্য টি-টোয়েন্টি কাপে শুক্রবার ধুমকেতু একাদশের দেওয়া ১৫৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে এক সময় চাপে পড়লেও সোহানের ফিনিশিং ঝড়ে শেষ পর্যন্ত হাসি মুখে মাঠ ছাড়ে দুর্বার একাদশ। বিশেষ করে ম্যাচের ১৯তম ওভারে শরিফুল ইসলামকে কচুকাটা করে একাই ২৬ রান তুলে নেন তিনি, যা ম্যাচটিকে ধুমকেতুর হাতের বাইরে নিয়ে যায়। এদিন সোহানের ব্যাট থেকে আসে ৭৬ রানের ইনিংস। ৪৪ বলের ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৬টি ছক্কা।
নিজের ব্যাটিং নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সোহান ম্যাচ শেষে নিজের পরিকল্পনা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন। বিশেষ করে ১৯তম ওভারের সেই ঝড় নিয়ে তিনি বলেন, ‘ওই সময় আমার কাছে মনে হচ্ছিল পরিস্থিতি ছিল আমারই সুযোগ নেওয়া উচিত। ওই সুযোগটাই নেওয়ার চেষ্টা করেছি। নিজেকে যদি সেভাবে সুযোগ দিই, অবশ্যই নিজের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাসটা থাকে।’
ইনিংসটি লম্বা করার সুযোগ কাজে লাগানো প্রসঙ্গে সোহান বলেন ‘যেহেতু এই ইনিংসটা লম্বা করার সুযোগ পেয়েছি। যখন শেষদিকে এমন সুযোগ এসেছে, সেট এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আমার প্যাটার্নটা আসলে বুঝতে হবে, কী টাইপের পরিস্থিতি থাকে। কোনো সময় ৩-৪-৫ বল থাকলে কী হয়, যখন সময় পাচ্ছি নিজেকে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি। তখন ইনিংসটা গোছানোর আরও সুযোগ থাকে।’
প্রতিপক্ষের প্রশংসা ও ফিনিশিং দক্ষতা জাতীয় দলের তারকাদের নিয়ে গড়া ধূমকেতু একাদশকে হারিয়েও প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন সোহান। তিনি বলেন ‘জাতীয় দলের যে স্কোয়াডটা আছে আমার মনে হয় অনেক ব্যালেন্সড, বেস্ট দল। ভালো বোলার আছে। ভালো একটা ম্যাচ হয়েছে। সামনে আরও ম্যাচ আছে চেষ্টা করব যেন সামনে আরও ভালো খেলতে পারি।’
ফিনিশারের ভূমিকা পালন করা কতটা চ্যালেঞ্জিং, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোহান বলেন, ‘আগেও যেটা বললাম যদি সুযোগটা নিজেকে দিতে পারি, নিজেকে সময় দিতে পারি, ইনিংস গোছানোর অনেক সময় থাকে। একইসঙ্গে অল্প সময়ের জন্য ব্যাট করলে যে ব্যাটারই থাকুক, কাজটা একটু কঠিন হয়। এটা (উপরের দিকে ব্যাট করা) আমার হাতে নয়, ঘরোয়া লিগে উপরে ব্যাট করার সুযোগ পেলে আমি সেই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করি।’
এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ধুমকেতু একাদশ নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৫৬ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক লিটন দাসের ৩৭ বলে ৪৩ রানের ইনিংসটি তাদের সম্মানজনক পুঁজিতে পৌঁছাতে সাহায্য করলেও সোহানের তান্ডবে তা যথেষ্ট প্রমাণিত হয়নি।
